Лукашенко назвал выборы в Белоруссии праздником

Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске

МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Александр Лукашенко прокомментировал несанкционированные протестные акции в Минске и других белорусских городах, прошедшие после выборов главы республики.

"То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться", — цитирует Лукашенко государственное агентство Белта.

По его словам, митингующими управляли из-за границы: местные спецслужбы зафиксировали звонки из Польши, Великобритании, Чехии, Украины и России.

"По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов — Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом (оппозиции), где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Я поручил выдать эту информацию в СМИ, чтобы увидели, чего они хотят", — заявил Лукашенко.

Как отметил действующий президент, организаторы протестов продолжают призывать выводить людей на улицы и вести переговоры с властями.

"То есть Лукашенко, находящийся во главе вертикали власти, во главе государства добровольно при 80% голосов должен передать им (оппонентам) власть. Это оттуда (из-за рубежа) идут команды. Надо отдать должное местным нашим — они возмущены до предела и говорят: да это невозможно, в Беларуси не та ситуация, чтобы вести переговоры. <...> В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину, оттуда ехали. Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей", — уточнил он.

При этом, по мнению Лукашенко, правоохранительные органы уберегли протестующих от критического шага: ситуация была не катастрофической, но весьма опасной. Однако если бы митингующие дошли до Дворца Независимости, то был бы уже другой расклад, поскольку там работает Служба безопасности, подчеркнул он.

"Если в 200 метрах от Дворца Независимости собирают толпу и по телефону мы слышим: нам надо тысяч 100, чтобы идти на штурм Дворца Независимости. <...> Какая реакция будет правоохранительных органов? Это хорошо, что омоновцы их удержали", — сказал глава республики.

Лукашенко напомнил, что власти во время выборов хотели подарить людям праздник, и те "действительно откликнулись", но те, кто хотели испортить этот день, "засветились еще ярче".

"Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы", — заявил он.

Президентские выборы в Белоруссии

Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске и других городах начались беспорядки, продолжавшиеся до утра. Недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, для разгона толпы силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

По всей стране задержали около трех тысяч человек, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Согласно предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Лукашенко набирает 80,23% голосов. Второй результат с большим отрывом у Светланы Тихановской — 9,9%. Следом идут Анна Конопацкая с 1,68%, Андрей Дмитриев с 1,04% и Сергей Черечень с 1,13%.