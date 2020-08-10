Лукашенко назвал выборы в Белоруссии праздником

никогда народ не выйдет так если его не довести таким бездарным руководством, была бы у людей работа и зарплата, уверенность в завтрашнем дне и защиту от беспредела-НИКТО не выйдет, этот же диктатор лишил их всего этого и сам обвиняет
МИНСК, 10 авг — РИА Новости.Александр Лукашенко прокомментировал несанкционированные протестные акции в Минске и других белорусских городах, прошедшие после выборов главы республики.
"То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться", — цитирует Лукашенко государственное агентство Белта.
По его словам, митингующими управляли из-за границы: местные спецслужбы зафиксировали звонки из Польши, Великобритании, Чехии, Украины и России.
"По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов — Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом (оппозиции), где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Я поручил выдать эту информацию в СМИ, чтобы увидели, чего они хотят", — заявил Лукашенко.
Как отметил действующий президент, организаторы протестов продолжают призывать выводить людей на улицы и вести переговоры с властями.
"То есть Лукашенко, находящийся во главе вертикали власти, во главе государства добровольно при 80% голосов должен передать им (оппонентам) власть. Это оттуда (из-за рубежа) идут команды. Надо отдать должное местным нашим — они возмущены до предела и говорят: да это невозможно, в Беларуси не та ситуация, чтобы вести переговоры. <...> В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину, оттуда ехали. Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей", — уточнил он.
При этом, по мнению Лукашенко, правоохранительные органы уберегли протестующих от критического шага: ситуация была не катастрофической, но весьма опасной. Однако если бы митингующие дошли до Дворца Независимости, то был бы уже другой расклад, поскольку там работает Служба безопасности, подчеркнул он.
"Если в 200 метрах от Дворца Независимости собирают толпу и по телефону мы слышим: нам надо тысяч 100, чтобы идти на штурм Дворца Независимости. <...> Какая реакция будет правоохранительных органов? Это хорошо, что омоновцы их удержали", — сказал глава республики.
Лукашенко напомнил, что власти во время выборов хотели подарить людям праздник, и те "действительно откликнулись", но те, кто хотели испортить этот день, "засветились еще ярче".
"Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы", — заявил он.
"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.
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"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.
"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.
Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске и других городах начались беспорядки, продолжавшиеся до утра. Недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, для разгона толпы силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
По всей стране задержали около трех тысяч человек, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
Согласно предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Лукашенко набирает 80,23% голосов. Второй результат с большим отрывом у Светланы Тихановской — 9,9%. Следом идут Анна Конопацкая с 1,68%, Андрей Дмитриев с 1,04% и Сергей Черечень с 1,13%.
При этом в штабе Тихановской заявили РИА Новости, что не признают официальные результаты. По словам его представителей, данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
никогда народ не выйдет так если его не довести таким бездарным руководством, была бы у людей работа и зарплата, уверенность в завтрашнем дне и защиту от беспредела-НИКТО не выйдет, этот же диктатор лишил их всего этого и сам обвиняет
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