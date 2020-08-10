Кадыров поздравил Лукашенко с победой на выборах

"Александр Лукашенко одержал убедительную победу на выборах президента Республики Беларусь. Действующего главу государства поддержали, по предварительным данным, свыше 80% избирателей… Я от всей души поздравляю его с победой на выборах президента страны! Желаю успехов в служебной деятельности во благо государства и народа Беларуси", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.