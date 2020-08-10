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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575586094.html
Кадыров поздравил Лукашенко с победой на выборах
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с победой на выборах президента Белоруссии Александра Лукашенко - "большого друга чеченского народа и России". РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T13:12
президентские выборы в белоруссии
чеченская республика (чечня)
александр лукашенко
рамзан кадыров
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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чеченская республика (чечня), александр лукашенко, рамзан кадыров, белоруссия, в мире

Кадыров поздравил Лукашенко с победой на выборах

13:12 10.08.2020
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© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко и глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи в Минске.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи в Минске.
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи в Минске.. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 10 авг – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с победой на выборах президента Белоруссии Александра Лукашенко - "большого друга чеченского народа и России".
"Александр Лукашенко одержал убедительную победу на выборах президента Республики Беларусь. Действующего главу государства поддержали, по предварительным данным, свыше 80% избирателей… Я от всей души поздравляю его с победой на выборах президента страны! Желаю успехов в служебной деятельности во благо государства и народа Беларуси", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что Лукашенко - талантливый политик и крепкий хозяйственник, который задал устойчивый курс развития страны, и выразил уверенность, что он в очередной раз оправдает доверие белорусского народа.
Кадыров добавил, что Лукашенко является большим другом чеченского народа и России в целом, Белоруссию и Чечню связывают крепкие дружеские и деловые отношения, которые с каждым годом крепнут и расширяются. Глава Чечни напомнил, что для него было большой честью получить от белорусского лидера орден Дружбы.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно предварительным итогам, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
Вчера, 22:48Президентские выборы в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
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Президентские выборы в БелоруссииЧеченская республика (Чечня)Александр ЛукашенкоРамзан КадыровБелоруссияВ мире
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