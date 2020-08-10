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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575585944.html
В СЖР прокомментировали задержание российских журналистов в Минске
Союз журналистов России пытается узнать подробности о задержании и избиении российских корреспондентов Daily Storm и "Медузы", которые работают в Минске, а... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T13:06
президентские выборы в белоруссии
тихон дзядко
александр лукашенко
минск
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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тихон дзядко, александр лукашенко, минск, белоруссия

В СЖР прокомментировали задержание российских журналистов в Минске

13:06 10.08.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Офис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Союз журналистов России пытается узнать подробности о задержании и избиении российских корреспондентов Daily Storm и "Медузы", которые работают в Минске, а также определить перспективы их освобождения, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев, уточнив, что подобные действия в любом случае неприемлемы.
Ранее главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сообщила РИА Новости, что журналистов издания Антона Старкова и Дмитрия Ласенко избили в Минске при задержании. Она также отметила, что вместе с ними пострадал и Максим Солопов из "Медузы", которому "досталось гораздо больше".
Кроме того, главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко сообщил о задержании в Минске сотрудников вещателя. В разговоре с РИА Новости он также отметил, что журналисты вернулись в Москву с запретом на въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

"Что касается журналистов Daily Storm и Медузы, мы сейчас выясняем подробности, что с ними происходит, где они, какова перспектива... Пока наблюдаем за тем, что происходит, держим руку на пульсе", - рассказал Соловьев.

Вход в здание МИД Белоруссии в Минске
11:13
"На пять лет". Журналистам "Дождя" запретили въезд в Белоруссию
Глава СЖР также выразил удовлетворение возвращением в Россию журналистов "Дождя", отметив, что в этом значительную роль сыграло российское посольство.
"В любом случае неприемлемо ограничивать работу журналистов, задерживать их, тем более в ситуации, когда общество и в Белоруссии, и в России ждет подробной информации о том, что там происходит", - добавил Соловьев.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных. В настоящее время ситуация в городе спокойная.
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12:11Президентские выборы в Белоруссии
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По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Ранее пресс-секретарь российской дипмиссии в Белоруссии Алексей Маскалев сообщил, что посольство РФ на данный момент не получало официальных уведомлений от белорусской стороны о наличии граждан РФ среди задержанных во время несанкционированных акций протеста в республике. Он добавил, что российские дипломаты занимаются уточнением данной информации, выяснением всех обстоятельств.
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Ранее Sputnik Беларусь сообщил об избиении и задержании своего корреспондента Евгения Олейника после ночных беспорядков в Минске. Кроме того, ранее RT сообщил о задержании в Минске стрингера, сотрудничавшей с видеоагентством Ruptly, она в изоляторе, связи с ней нет. До этого во время съемок открытия избирательных участков были задержаны еще два стрингера Ruptly.
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Президентские выборы в БелоруссииТихон ДзядкоАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссия
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