ПСБ создал структуру для поддержки проектов по диверсификации ОПК

Новое подразделение возглавил Владимир Печенкин. В задачи департамента входит создание эффективных механизмов поддержки проектов диверсификации: их привлечение, финансирование и развитие. Банк уже является платформой для организации взаимодействия предприятий ОПК как с государственными органами и институтами развития, так и с участниками рынка гражданской продукции. На текущий момент ПСБ активно обсуждает со всеми заинтересованными сторонами вопросы общей программы диверсификации и различные варианты участия банка в процессе расширения ассортимента продукции, переориентацию рынков сбыта и освоение новых видов производств на предприятиях ОПК.

"Диверсификация производства сейчас является одной из ключевых тем в работе с предприятиями ОПК, и создание департамента по диверсификации – логичный для нас шаг в рамках дальнейшей работы с государственным оборонным заказом. Адаптация организаций ОПК к рыночным условиям при реализации продукции гражданского и двойного назначений будет способствовать не только развитию оборонно-промышленного комплекса, но и российской экономики в целом. ПСБ обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы стать центром компетенций в вопросах диверсификации, и будет поддерживать интеграционные проекты, обеспечивая их финансовое сопровождение", — отметил директор дирекции проектного финансирования и прямых инвестиций банка Артем Гарибян, слова которого приводятся в сообщении.