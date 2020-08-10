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ПСБ создал структуру для поддержки проектов по диверсификации ОПК
ПСБ в рамках поддержки оборонной отрасли России за счет увеличения доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в производстве... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T13:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
промсвязьбанк, новости компаний - экономика

ПСБ создал структуру для поддержки проектов по диверсификации ОПК

13:03 10.08.2020
58
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска отделения "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. ПСБ в рамках поддержки оборонной отрасли России за счет увеличения доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в производстве предприятиями оборонно-промышленного комплекса создал специализированную структуру - департамент по работе с проектами диверсификации, импортозамещения и инноваций, говорится в сообщении ПСБ.
Новое подразделение возглавил Владимир Печенкин. В задачи департамента входит создание эффективных механизмов поддержки проектов диверсификации: их привлечение, финансирование и развитие. Банк уже является платформой для организации взаимодействия предприятий ОПК как с государственными органами и институтами развития, так и с участниками рынка гражданской продукции. На текущий момент ПСБ активно обсуждает со всеми заинтересованными сторонами вопросы общей программы диверсификации и различные варианты участия банка в процессе расширения ассортимента продукции, переориентацию рынков сбыта и освоение новых видов производств на предприятиях ОПК.
"Диверсификация производства сейчас является одной из ключевых тем в работе с предприятиями ОПК, и создание департамента по диверсификации – логичный для нас шаг в рамках дальнейшей работы с государственным оборонным заказом. Адаптация организаций ОПК к рыночным условиям при реализации продукции гражданского и двойного назначений будет способствовать не только развитию оборонно-промышленного комплекса, но и российской экономики в целом. ПСБ обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы стать центром компетенций в вопросах диверсификации, и будет поддерживать интеграционные проекты, обеспечивая их финансовое сопровождение", — отметил директор дирекции проектного финансирования и прямых инвестиций банка Артем Гарибян, слова которого приводятся в сообщении.
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
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