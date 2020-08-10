Лукашенко обвинил Чехию в организации беспорядков в Белоруссии

По его словам, они продолжают требовать: выводите людей на улицу и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти.

"То есть Лукашенко, находящийся во главе вертикали власти, во главе государства, добровольно при 80% голосов должен передать им власть. Это оттуда (из-за рубежа) идут команды. Надо отдать должное местным нашим - они возмущены до предела и говорят: да это невозможно, в Беларуси не та ситуация, чтобы вести переговоры... В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа", - отметил белорусский лидер.