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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575585674.html
Лукашенко заявил, что майдана в Белоруссии не будет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг несанкционированных уличных акций, прошедших после выборов главы государства, заявив,... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T13:03
президентские выборы в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что майдана в Белоруссии не будет

13:02 10.08.2020 (обновлено: 13:03 10.08.2020)
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© РИА Новости / Виктор ТолочкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг несанкционированных уличных акций, прошедших после выборов главы государства, заявив, что майдана в стране не будет, как бы кому-то ни хотелось обратного.
"То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться", - сказал журналистам белорусский лидер. Его слова приводит в понедельник агентство Белта.
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
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Как сообщил Лукашенко, в общей сложности в ходе протестных акций пострадали "около 25 ребят из ОМОНа". "Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим", - заверил президент Белоруссии.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. В настоящее время ситуация в городе спокойная.
По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
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Итоги президентских выборов в Белоруссии
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Президентские выборы в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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