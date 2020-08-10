Додон поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии

"Поздравляю своего белорусского коллегу Александра Григорьевича Лукашенко с победой на президентских выборах! От имени молдавского народа и от себя лично желаю ему больших успехов в реализации поставленных целей во имя и на благо Республики Беларусь", - написал Додон на своей странице в Facebook.