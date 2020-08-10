https://ria.ru/20200810/1575585631.html
Додон поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии
Президент Молдавии Игорь Додон поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии и пожелал ему успехов. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T13:01
2020-08-10T13:01
президентские выборы в белоруссии
игорь додон
александр лукашенко
молдавия
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156293/63/1562936347_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_62c3d5bd61142b0aaf7661f15ab8ec81.jpg
https://ria.ru/20200810/1575578784.html
молдавия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156293/63/1562936347_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_62c3d5bd61142b0aaf7661f15ab8ec81.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156293/63/1562936347_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_752390559a225c2a8cdad823ee7c06bc.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156293/63/1562936347_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_4d2cef96448ed290f9fbb3f92a766cec.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь додон, александр лукашенко, молдавия, белоруссия, в мире