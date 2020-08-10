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Симоньян призвала Лукашенко освободить задержанных журналистов
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала власти Белоруссии и лично президента республики Александра Лукашенко освободить... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T13:00
россия
маргарита симоньян
белоруссия
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РИА Новости
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россия, маргарита симоньян, белоруссия

Симоньян призвала Лукашенко освободить задержанных журналистов

13:00 10.08.2020
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© РИА НовостиГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© РИА Новости
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала власти Белоруссии и лично президента республики Александра Лукашенко освободить задержанных журналистов.
Она отметила, что глава государства "волен наводить порядок в своей стране как угодно", но задерживать представителей прессы за их работу не имеет права.
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"Если вы не хотите нажить себе врагов в лице и тех людей, кто поддерживал вас в эту судьбоносную ночь, немедленно отпустите Семена Пегова", — написала Симоньян в Telegram.
Она добавила, что коллеги журналиста прямо сейчас должны знать, где он находится, в каком он состоянии, оказывается ли ему медицинская помощь.
Симоньян также призвала освободить стрингеров видеоагентства Ruptly и всех журналистов, освещавших выборы в Белоруссии честно и беспристрастно.

Задержания журналистов в Белоруссии

Ранее в Минске задержали стрингера, сотрудничавшую с Ruptly. Она в изоляторе, связи с ней нет. До этого при открытии избирательных участков задержали еще двух стрингеров Ruptly.
Главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сообщила РИА Новости, что журналистов издания Антона Старкова и Дмитрия Ласенко избили в Минске при задержании. Она также отметила, что вместе с ними пострадал Максим Солопов из "Медузы", которому "досталось гораздо больше".
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До этого главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко сообщил о задержании в Минске сотрудников вещателя. В разговоре с РИА Новости он также отметил, что журналисты вернулись в Москву с запретом на въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Выборы президента

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. Сейчас ситуация в городе спокойная.
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По предварительным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
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