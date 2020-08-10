Симоньян призвала Лукашенко освободить задержанных журналистов

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала власти Белоруссии и лично президента республики Александра Лукашенко освободить задержанных журналистов.

Она отметила, что глава государства "волен наводить порядок в своей стране как угодно", но задерживать представителей прессы за их работу не имеет права.

"Если вы не хотите нажить себе врагов в лице и тех людей, кто поддерживал вас в эту судьбоносную ночь, немедленно отпустите Семена Пегова", — написала Симоньян в Telegram

Она добавила, что коллеги журналиста прямо сейчас должны знать, где он находится, в каком он состоянии, оказывается ли ему медицинская помощь.

Симоньян также призвала освободить стрингеров видеоагентства Ruptly и всех журналистов, освещавших выборы в Белоруссии честно и беспристрастно.

Задержания журналистов в Белоруссии

Ранее в Минске задержали стрингера, сотрудничавшую с Ruptly. Она в изоляторе, связи с ней нет. До этого при открытии избирательных участков задержали еще двух стрингеров Ruptly.

Главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сообщила РИА Новости, что журналистов издания Антона Старкова и Дмитрия Ласенко избили в Минске при задержании. Она также отметила, что вместе с ними пострадал Максим Солопов из "Медузы", которому "досталось гораздо больше".

До этого главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко сообщил о задержании в Минске сотрудников вещателя. В разговоре с РИА Новости он также отметил, что журналисты вернулись в Москву с запретом на въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Выборы президента

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. Сейчас ситуация в городе спокойная.