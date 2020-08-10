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Участники проекта "Курганская область зовет!" получили 65 домокомплектов
Более 65 домов по льготной цене и 57 земельных участков на льготных условиях получили участники проекта "Курганская область зовет!", инициатором которого... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T14:33
общество
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РИА Новости
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353
60
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60
общество

Участники проекта "Курганская область зовет!" получили 65 домокомплектов

12:59 10.08.2020 (обновлено: 14:33 10.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКурганская область
Курганская область
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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КУРГАН, 10 авг - РИА Новости. Более 65 домов по льготной цене и 57 земельных участков на льготных условиях получили участники проекта "Курганская область зовет!", инициатором которого является правительство региона, отмечается в сообщении пресс-службы облправительства.
"Проект "Курганская область зовет!", разработанный по инициативе главы региона Вадима Шумкова, помогает фермерам и семьям на льготных условиях получать земельные участки, чтобы развивать сельское хозяйство и строить дома. Эта мера востребована жителями региона и теми, кто переехал в область. По информации департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, с начала проекта, введенного в середине прошлого года, одобрено 110 заявлений на получение домокомплектов по льготной цене, 65 домокомплектов уже переданы жителям региона, 45 – готовятся к выдаче", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что проект предусматривает не только продажу по льготной цене домокомплектов, но и другие меры поддержки - предоставление займов и субсидий для приобретения и строительства жилья, гранты и субсидии на реализацию проектов в сфере растениеводства, животноводства, переработки и другого бизнеса, а также помощь в трудоустройстве.
Благодаря мерам поддержки, от 4 до 20 соток земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта (ЛПХ) в аренду без проведения торгов могут получить не только жители региона, утратившие единственное жилье в результате пожара, но и семьи, в которых возраст одного из супругов не превышает 45 лет на дату обращения, многодетные семьи, жители сельской местности, члены казачьих обществ, внесенных в реестр, а также участники госпрограммы по оказанию содействия переселению в РФ соотечественников, прибывшие в Курганскую область на постоянное место жительства из других регионов.
Сельские семьи Курганской области бесплатно получают поросят и телят
7 августа, 12:58
Сельские семьи Курганской области бесплатно получают поросят и телят
Земельные участки предоставляются на территории любого муниципального образования Курганской области, кроме городов Кургана и Шадринска, Кетовского и Лесниковского сельсоветов Кетовского района. Участки, предоставленные в аренду под ИЖС и ЛПХ, можно будет бесплатно получить в случае завершения строительства жилого дома в течение 3 лет или рождения ребенка.
В сообщении отмечается, что участниками проекта активно становятся не только жители села, но и горожане.
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