Участники проекта "Курганская область зовет!" получили 65 домокомплектов

КУРГАН, 10 авг - РИА Новости. Более 65 домов по льготной цене и 57 земельных участков на льготных условиях получили участники проекта "Курганская область зовет!", инициатором которого является правительство региона, отмечается в сообщении пресс-службы облправительства.

"Проект "Курганская область зовет!", разработанный по инициативе главы региона Вадима Шумкова, помогает фермерам и семьям на льготных условиях получать земельные участки, чтобы развивать сельское хозяйство и строить дома. Эта мера востребована жителями региона и теми, кто переехал в область. По информации департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, с начала проекта, введенного в середине прошлого года, одобрено 110 заявлений на получение домокомплектов по льготной цене, 65 домокомплектов уже переданы жителям региона, 45 – готовятся к выдаче", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что проект предусматривает не только продажу по льготной цене домокомплектов, но и другие меры поддержки - предоставление займов и субсидий для приобретения и строительства жилья, гранты и субсидии на реализацию проектов в сфере растениеводства, животноводства, переработки и другого бизнеса, а также помощь в трудоустройстве.

Благодаря мерам поддержки, от 4 до 20 соток земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта (ЛПХ) в аренду без проведения торгов могут получить не только жители региона, утратившие единственное жилье в результате пожара, но и семьи, в которых возраст одного из супругов не превышает 45 лет на дату обращения, многодетные семьи, жители сельской местности, члены казачьих обществ, внесенных в реестр, а также участники госпрограммы по оказанию содействия переселению в РФ соотечественников, прибывшие в Курганскую область на постоянное место жительства из других регионов.

Земельные участки предоставляются на территории любого муниципального образования Курганской области, кроме городов Кургана и Шадринска, Кетовского и Лесниковского сельсоветов Кетовского района. Участки, предоставленные в аренду под ИЖС и ЛПХ, можно будет бесплатно получить в случае завершения строительства жилого дома в течение 3 лет или рождения ребенка.