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МСП Банк одобрил кредиты МСП для сохранения занятости на 5 млрд рублей
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с апреля 2020 года одобрил около 2 тысяч беспроцентных кредитных линий на сумму свыше 5 миллиардов рублей субъектам МСП, РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:59
корпорация мсп
мсп банк
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
корпорация мсп, мсп банк, экономика

МСП Банк одобрил кредиты МСП для сохранения занятости на 5 млрд рублей

12:59 10.08.2020
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© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
 Баннеры МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с апреля 2020 года одобрил около 2 тысяч беспроцентных кредитных линий на сумму свыше 5 миллиардов рублей субъектам МСП, пострадавшим от коронавирусной инфекции, на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, в частности на выплату заработной платы, говорится в сообщении кредитной организации.
Финансовая поддержка позволила сохранить рабочие места более 53 тысячам сотрудников. Кредитный продукт реализуется в рамках оперативных мер Правительства РФ по поддержке малых и средних предприятий.
Всего в банк поступило свыше 3,5 тысячи таких обращений от предпринимателей на общую сумму более 9,8 миллиарда рублей.
Наиболее активные регионы – Москва, Республика Башкортостан, Санкт-Петербург, Тюменская область, Республика Татарстан, Пермский край, Краснодарский край, Новосибирская область, ХМАО, Иркутская область.
Вывеска МСП банка
28 июля, 18:16
МСП Банк предоставил кредит на развитие ульяновской транспортной компании
В отраслевой разбивке лидируют предприятия сферы услуг, на них приходится более 40% всех одобренных кредитов, далее идут торговля, транспортные компании и промышленные производства.
"Программа беспроцентных кредитов стала своевременным и востребованным инструментом поддержки во время пандемии. В программе участвуют 50 банков-партнеров, в том числе и регионального уровня, которые уже одобрили около 38 тысяч кредитов на общую сумму 97 миллиардов рублей. МСП Банк занимает 4-е место по активности среди уполномоченных банков после Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка, а его доля в общем объеме кредитования в данной программе составляет около 5%. Важно понимать, что программа льготных кредитов под 0% помогает нам решать ключевую задачу по сохранению занятости. Так, к настоящему времени заемщикам, ведущим деятельность в пострадавших отраслях, удалось сохранить работу и минимальный уровень оплаты труда для 1,3 миллиона работников", – цитируется в сообщении заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
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