МСП Банк одобрил кредиты МСП для сохранения занятости на 5 млрд рублей

"Программа беспроцентных кредитов стала своевременным и востребованным инструментом поддержки во время пандемии. В программе участвуют 50 банков-партнеров, в том числе и регионального уровня, которые уже одобрили около 38 тысяч кредитов на общую сумму 97 миллиардов рублей. МСП Банк занимает 4-е место по активности среди уполномоченных банков после Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка, а его доля в общем объеме кредитования в данной программе составляет около 5%. Важно понимать, что программа льготных кредитов под 0% помогает нам решать ключевую задачу по сохранению занятости. Так, к настоящему времени заемщикам, ведущим деятельность в пострадавших отраслях, удалось сохранить работу и минимальный уровень оплаты труда для 1,3 миллиона работников", – цитируется в сообщении заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.