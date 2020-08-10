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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575584966.html
В Германии заявили, что выборы в Белоруссии не соответствовали стандартам
Выборы в Белоруссии не соответствуют демократическим стандартам, это неприемлемо, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:51
президентские выборы в белоруссии
штеффен зайберт
александр лукашенко
германия
минск
белоруссия
берлин (город)
в мире
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несоответствие стандартам не= нечестности итогов голосования. Эта "оценка" запада еще больше доказывает, что именно народ поддержал своего президента. Германия у нас же оплот "честности и демократизма", это же она и ведомый ей запад сеет мир и благоденствие на Земле!
28
Шо, опять не того выбрали?
20
20
германия
минск
белоруссия
берлин (город)
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
штеффен зайберт, александр лукашенко, германия, минск, белоруссия, берлин (город), в мире

В Германии заявили, что выборы в Белоруссии не соответствовали стандартам

12:51 10.08.2020
3578
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЧлены участковой избирательной комиссии во время подсчёта голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчёта голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. Выборы в Белоруссии не соответствуют демократическим стандартам, это неприемлемо, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Очевидно, что на президентских выборах там (в Белоруссии - ред.) не соблюдались минимальные стандарты демократических выборов, с нашей точки зрения, это неприемлемо", - заявил Зайберт.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, действующий глава государства Александр Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набрал 80,23% голосов избирателей.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, несколько человек доставили в больницу. В настоящее время ситуация в Минске спокойная.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
Вчера, 22:48Президентские выборы в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
373220528
Обсудить 20
Президентские выборы в БелоруссииШтеффен ЗайбертАлександр ЛукашенкоГерманияМинскБелоруссияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
несоответствие стандартам не= нечестности итогов голосования. Эта "оценка" запада еще больше доказывает, что именно народ поддержал своего президента. Германия у нас же оплот "честности и демократизма", это же она и ведомый ей запад сеет мир и благоденствие на Земле!
10 августа, 12:58
ssedlex76
2310004
Шо, опять не того выбрали?
10 августа, 12:53
rralf4002
7100003
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