https://ria.ru/20200810/1575584966.html
В Германии заявили, что выборы в Белоруссии не соответствовали стандартам
Выборы в Белоруссии не соответствуют демократическим стандартам, это неприемлемо, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:51
2020-08-10T12:51
президентские выборы в белоруссии
штеффен зайберт
александр лукашенко
германия
минск
белоруссия
берлин (город)
в мире
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sedlex76
несоответствие стандартам не= нечестности итогов голосования. Эта "оценка" запада еще больше доказывает, что именно народ поддержал своего президента. Германия у нас же оплот "честности и демократизма", это же она и ведомый ей запад сеет мир и благоденствие на Земле!
28
ralf4002
Шо, опять не того выбрали?
20
20
германия
минск
белоруссия
берлин (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575584808_0:66:3410:1984_1400x0_80_0_0_2c0b10b700721782069587f9bb12feee.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
штеффен зайберт, александр лукашенко, германия, минск, белоруссия, берлин (город), в мире