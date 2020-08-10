Штаб Тихановской призвал не допустить насилия против мирных демонстрантов

МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Штаб кандидата в президенты Белоруссии Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской призвал силовые структуры страны не допустить применения насилия против мирных демонстрантов.

"Мы призываем силовые структуры не идти против своего народа. Вчера ночью мы передали обращение главе администрации президента и главе МВД, мы призвали остановить насилие против своего народа", - заявила представитель команды Тихановской Мария Колесникова.

По ее словам, известно, что сообщение было получено, но "до сих пор не последовало ответа".

"Мы призываем взять ответственность за то, что сейчас происходит в стране, и не допустить никакого насилия против мирных белорусских граждан", - продолжила она.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных. В настоящее время ситуация в городе спокойная.