https://ria.ru/20200810/1575584941.html
Штаб Тихановской призвал не допустить насилия против мирных демонстрантов
Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской призвал силовые структуры страны не допустить применения насилия против мирных демонстрантов. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:51
2020-08-10T12:59
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
в мире
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7
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, в мире
МИНСК, 10 авг - РИА Новости.
Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской
призвал силовые структуры страны не допустить применения насилия против мирных демонстрантов.
"Мы призываем силовые структуры не идти против своего народа. Вчера ночью мы передали обращение главе администрации президента и главе МВД, мы призвали остановить насилие против своего народа", - заявила представитель команды Тихановской Мария Колесникова.
По ее словам, известно, что сообщение было получено, но "до сих пор не последовало ответа".
"Мы призываем взять ответственность за то, что сейчас происходит в стране, и не допустить никакого насилия против мирных белорусских граждан", - продолжила она.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных. В настоящее время ситуация в городе спокойная.
По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко
набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.