https://ria.ru/20200810/1575584770.html
Путин поручил охватить вакцинацией от гриппа до 60% россиян
Владимир Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% россиян, из них 75% должны составлять люди из группы риска. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:47
2020-08-10T14:25
коронавирус в россии
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https://ria.ru/20200807/1575488148.html
https://ria.ru/20200807/1575481677.html
miguel dios
Вот пусть и начнет с себя!
87
Виталий Мальков
И в чем проблема, и начнет. Екатерина, в свое время, от оспы прививалась на свой страх и риск. Сейчас риска ни какого. А вот подхватить заразу на улице, в общественном транспорте, магазине и.д - легко. Но, " экспертам" лежащим на диване, чья жизнь заключается в том, чтобы поспать, пожрать, поср.ть на горшке и в сети - этого не понять...
78
22
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575172370_0:256:3114:2007_1400x0_80_0_0_456cffbc742ba8dd42e2430ed4c0a520.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии