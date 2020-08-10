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Путин поручил охватить вакцинацией от гриппа до 60% россиян
Владимир Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% россиян, из них 75% должны составлять люди из группы риска. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T14:25
коронавирус в россии
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https://ria.ru/20200807/1575488148.html
https://ria.ru/20200807/1575481677.html
Вот пусть и начнет с себя!
87
И в чем проблема, и начнет. Екатерина, в свое время, от оспы прививалась на свой страх и риск. Сейчас риска ни какого. А вот подхватить заразу на улице, в общественном транспорте, магазине и.д - легко. Но, " экспертам" лежащим на диване, чья жизнь заключается в том, чтобы поспать, пожрать, поср.ть на горшке и в сети - этого не понять...
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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коронавирус в россии

Путин поручил охватить вакцинацией от гриппа до 60% россиян

12:47 10.08.2020 (обновлено: 14:25 10.08.2020)
14412
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Владимир Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% россиян, из них 75% должны составлять люди из группы риска.
Президент добавил, что препарат от коронавируса станет доступен населению после государственной регистрации. Для широкого охвата вакцинации глава государства поручил обеспечить финансирование.
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7 августа, 13:22Распространение нового коронавируса
Назван принцип действия российской вакцины от коронавируса
С докладом о проделанной работе до 1 октября выступит премьер-министр Михаил Мишустин. После этого глава правительства будет отчитываться ежемесячно.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что власти планируют начать вакцинацию населения в октябре. Первыми препарат получат медики и пожилые жители страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
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303117117
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Коронавирус в России
Популярные комментарии
Вот пусть и начнет с себя!
10 августа, 12:52
mdmiguel dios
8000007
И в чем проблема, и начнет. Екатерина, в свое время, от оспы прививалась на свой страх и риск. Сейчас риска ни какого. А вот подхватить заразу на улице, в общественном транспорте, магазине и.д - легко. Но, " экспертам" лежащим на диване, чья жизнь заключается в том, чтобы поспать, пожрать, поср.ть на горшке и в сети - этого не понять...
10 августа, 13:16
ВМВиталий Мальков
16200455
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