Лукашенко назвал прошедшие выборы в Белоруссии праздником

Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске

МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестующими руководили из-за границы: спецслужбы зафиксировали звонки из Польши, Великобритании, Чехии, Украины и России.

"Управляли нашими, извините меня, овцами", — сказал глава государства на встрече с руководителем исполкома СНГ Сергеем Лебедевым.

Он также заверил, что майдана в стране не будет, как бы кому-то ни хотелось обратного.

Кроме того, белорусский лидер сравнил прошедшие накануне выборы с праздником и поделился, что его умиляет, когда избиратели приходят на участки целями семьями с "маленькими детишками".

Штаб Тихановской не признал официальные итоги и потребовал мирной передачи власти.

Обстановка в столице и других белорусских городах остается напряженной: недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, для разгона толпы силовики используют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.