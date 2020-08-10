Захарова призвала Зеленского не советовать Белоруссии, как ей жить

"Золотые слова украинского президента! Как же они хорошо описывают ситуацию, только не в соседней стране, а в своей собственной. Как продвинулось бы выполнение минских договоренностей, если бы это заявление Зеленского касалось бы Украины, а не Белоруссии, которая разберется сама, как ей жить", - написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.