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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575583605.html
Захарова призвала Зеленского не советовать Белоруссии, как ей жить
Украинские политики с их печальным опытом государственных переворотов и развала страны не должны советовать Белоруссии, как ей жить, заявила в понедельник... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:31
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
владимир зеленский
минск
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https://ria.ru/20200810/1575581841.html
Да что его призывать! Ему что в лоб, что по лбу. Он из тех, которые, всем любят советовать то, в чем меньше всего понимают...
62
презираю хохлятских нациков, но именно эти слова зеленского абсолютно верны! лукашенко в свей стране уже не то что не поддерживают, а ненавидят!
45
8
минск
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821997_0:117:3124:1874_1400x0_80_0_0_ea361382b0abdb810aaa7a282c024a22.jpg
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РИА Новости
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60
светлана тихановская, александр лукашенко, владимир зеленский, минск

Захарова призвала Зеленского не советовать Белоруссии, как ей жить

12:31 10.08.2020
15781
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украинские политики с их печальным опытом государственных переворотов и развала страны не должны советовать Белоруссии, как ей жить, заявила в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Таким образом российский дипломат отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского, ранее высказавшегося по ситуации в соседней Белоруссии. Зеленский отмечал, что "любая легитимность происходит исключительно от социального доверия", а "сомнения в таких масштабах - прямая дорога к насилию".

"Золотые слова украинского президента! Как же они хорошо описывают ситуацию, только не в соседней стране, а в своей собственной. Как продвинулось бы выполнение минских договоренностей, если бы это заявление Зеленского касалось бы Украины, а не Белоруссии, которая разберется сама, как ей жить", - написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.

По ее словам, "не украинским политикам с их печальным опытом госпереворотов и развала страны что-либо советовать".
В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных. В настоящее время ситуация в городе спокойная.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
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По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
184801227
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Президентские выборы в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийМинск
Популярные комментарии
Да что его призывать! Ему что в лоб, что по лбу. Он из тех, которые, всем любят советовать то, в чем меньше всего понимают...
10 августа, 12:37
ВМВиталий Мальков
5500007
презираю хохлятских нациков, но именно эти слова зеленского абсолютно верны! лукашенко в свей стране уже не то что не поддерживают, а ненавидят!
10 августа, 12:45
kkalaburdins
9101133
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