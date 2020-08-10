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В Москве арестованы трое полицейских, подбрасывавшие наркотики
Трем полицейским в Москве предъявлено обвинение в превышении полномочий и мошенничестве из-за подброшенных ими наркотиков, они признали вину и помещены под... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:37
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

В Москве арестованы трое полицейских, подбрасывавшие наркотики

12:28 10.08.2020 (обновлено: 12:37 10.08.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Трем полицейским в Москве предъявлено обвинение в превышении полномочий и мошенничестве из-за подброшенных ими наркотиков, они признали вину и помещены под домашний арест, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
"Расследуется уголовное дело в отношении трех сотрудников ОМВД России по району Арбат города Москвы. Они обвиняются в совершении преступлений... "превышение должностных полномочий", "мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере", - сказала она.
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По версии следствия, ночью в конце июня трое полицейских при патрулировании территории вблизи жилого дома на Арбатской площади остановили автомобиль и досмотрели находящихся в нем мужчин. Как отметила Иванова, они "в ходе досмотра одного из мужчин подбросили в его рюкзак пакет с неизвестным веществом, который в дальнейшем выдали как обнаруженное ими наркотическое средство".
"Когда потерпевшие стали высказывать несогласие с действиями сотрудников полиции, они применили в отношении досматриваемых специальные средства и нанесли им телесные повреждения", - добавила она.
Отмечается, после этого полицейские потребовали от потерпевших 300 тысяч рублей за освобождение от уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков и получили эти деньги из ближайшего банкомата.
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Сообщается, что потерпевшие обратились на личный прием в следственное подразделение ГСУСК России по столице.
"В короткие сроки были установлены и задержаны трое сотрудников ОР ППСМ ОМВД России по району Арбат городу Москвы. В ходе следственных действий обвиняемые признали свою вину. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование по уголовному делу продолжается", - заключила Иванова.
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