В Москве арестованы трое полицейских, подбрасывавшие наркотики

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Трем полицейским в Москве предъявлено обвинение в превышении полномочий и мошенничестве из-за подброшенных ими наркотиков, они признали вину и помещены под домашний арест, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
"Расследуется уголовное дело в отношении трех сотрудников ОМВД России по району Арбат города Москвы. Они обвиняются в совершении преступлений... "превышение должностных полномочий", "мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере", - сказала она.
По версии следствия, ночью в конце июня трое полицейских при патрулировании территории вблизи жилого дома на Арбатской площади остановили автомобиль и досмотрели находящихся в нем мужчин. Как отметила Иванова, они "в ходе досмотра одного из мужчин подбросили в его рюкзак пакет с неизвестным веществом, который в дальнейшем выдали как обнаруженное ими наркотическое средство".
"Когда потерпевшие стали высказывать несогласие с действиями сотрудников полиции, они применили в отношении досматриваемых специальные средства и нанесли им телесные повреждения", - добавила она.
Отмечается, после этого полицейские потребовали от потерпевших 300 тысяч рублей за освобождение от уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков и получили эти деньги из ближайшего банкомата.
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Сообщается, что потерпевшие обратились на личный прием в следственное подразделение ГСУСК России по столице.
"В короткие сроки были установлены и задержаны трое сотрудников ОР ППСМ ОМВД России по району Арбат городу Москвы. В ходе следственных действий обвиняемые признали свою вину. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование по уголовному делу продолжается", - заключила Иванова.