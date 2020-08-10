В Москве арестованы трое полицейских, подбрасывавшие наркотики

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Трем полицейским в Трем полицейским в Москве предъявлено обвинение в превышении полномочий и мошенничестве из-за подброшенных ими наркотиков, они признали вину и помещены под домашний арест, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова

"Расследуется уголовное дело в отношении трех сотрудников ОМВД России по району Арбат города Москвы. Они обвиняются в совершении преступлений... "превышение должностных полномочий", "мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере", - сказала она.

По версии следствия, ночью в конце июня трое полицейских при патрулировании территории вблизи жилого дома на Арбатской площади остановили автомобиль и досмотрели находящихся в нем мужчин. Как отметила Иванова, они "в ходе досмотра одного из мужчин подбросили в его рюкзак пакет с неизвестным веществом, который в дальнейшем выдали как обнаруженное ими наркотическое средство".

"Когда потерпевшие стали высказывать несогласие с действиями сотрудников полиции, они применили в отношении досматриваемых специальные средства и нанесли им телесные повреждения", - добавила она.

Отмечается, после этого полицейские потребовали от потерпевших 300 тысяч рублей за освобождение от уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков и получили эти деньги из ближайшего банкомата.

Сообщается, что потерпевшие обратились на личный прием в следственное подразделение ГСУСК России по столице.