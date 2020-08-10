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Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовала рейтинг сфер деятельности, у работников которых чаще всего... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:42
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности

12:31 10.08.2020 (обновлено: 12:42 10.08.2020)
1143
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШахтеры на руднике "Таймырский"
Шахтеры на руднике Таймырский
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовала рейтинг сфер деятельности, у работников которых чаще всего диагностировали профессиональные заболевания, сообщает RT.
На первом месте — добыча полезных ископаемых (46,9 процента от всех зарегистрированных случаев). Следом идут обрабатывающие производства (29,9 процента) и предприятия, занимающиеся транспортировкой и хранением (10,5 процента), а также строительством (3,6 процента).
В сферах сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства зафиксировано 3,5 процента случаев профзаболеваний.
На остальные виды экономической деятельности приходится 5,2 процента случаев, отметили в Роспотребнадзоре.
Всего в 2019 году в России было зафиксировано 4,5 тысячи случаев профессиональных заболеваний.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
23 апреля 2019, 15:22
Минтруд будет ликвидировать рабочие места с опасными условиями труда
410409
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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