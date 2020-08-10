Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности

На первом месте — добыча полезных ископаемых (46,9 процента от всех зарегистрированных случаев). Следом идут обрабатывающие производства (29,9 процента) и предприятия, занимающиеся транспортировкой и хранением (10,5 процента), а также строительством (3,6 процента).