https://ria.ru/20200810/1575583373.html
Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовала рейтинг сфер деятельности, у работников которых чаще всего... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:31
2020-08-10T12:42
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156007/49/1560074919_0:0:3062:1722_1400x0_80_0_0_34b2e4c644ad62ea1cc30bcdee64e177.jpg
https://ria.ru/20190423/1552973427.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156007/49/1560074919_0:0:3062:1722_1400x0_80_0_0_34b2e4c644ad62ea1cc30bcdee64e177.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156007/49/1560074919_331:0:3062:2048_1400x0_80_0_0_7ca0a8714530564abf49f4c891b0c1e9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156007/49/1560074919_711:0:2759:2048_1400x0_80_0_0_e4fe64db48dc4ca927383fa8a66fba9e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовала рейтинг сфер деятельности, у работников которых чаще всего диагностировали профессиональные заболевания, сообщает RT
.
На первом месте — добыча полезных ископаемых (46,9 процента от всех зарегистрированных случаев). Следом идут обрабатывающие производства (29,9 процента) и предприятия, занимающиеся транспортировкой и хранением (10,5 процента), а также строительством (3,6 процента).
В сферах сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства зафиксировано 3,5 процента случаев профзаболеваний.
На остальные виды экономической деятельности приходится 5,2 процента случаев, отметили в Роспотребнадзоре
.
Всего в 2019 году в России было зафиксировано 4,5 тысячи случаев профессиональных заболеваний.