Эксперты предсказывают серьезный кризис круизному рынку США

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Морские круизы из портов США отменены до конца октября. Эксперты считают, что рынок ждет "перетряска", а на плаву останутся те, кто ставил на агентские продажи, Морские круизы из портов США отменены до конца октября. Эксперты считают, что рынок ждет "перетряска", а на плаву останутся те, кто ставил на агентские продажи, сообщает АТОР.

Впервые об отмене круизов из США представители Международной ассоциации круизных линий заявили 14 марта 2020 года. Предполагалось, что запрет будет длиться месяц, но в апреле его продлили до 24 июля. Позже передвинули на 30 сентября, а пятого августа сообщили о решении не возобновлять навигацию до 31 октября.

Очередная приостановка круизов оказывает негативное влияние на бизнес. Круизная индустрия в США дает работу 421 тысячам американцам и ежегодно приносит в казну более 50 миллиардов долларов, в то время как каждый день вынужденного простоя грозит потерей 800 рабочих мест и более 100 миллионов долларов.

Эксперты считают, что очередной перенос старта круизов может быть фатальным для рынка. Сильно затянувшийся срок старта круизов привел к тому, что у ряда компаний закончились деньги, так что даже досрочное решение о начале навигации не выведет на рынок все запланированные теплоходы.

"Мы ожидаем серьезной "перетасовки" всего круизного рынка с банкротствами и поглощениями", – отмечает Надежда Ястржембская, круизный консультант из Майами.

В выигрыше останутся те, кто сделал ставку на агентов и поддерживал их на протяжении всего периода кризиса, поскольку более 70 процентов круизных продаж в США осуществляется через них. А вот те, кто вкладывался в онлайн и новейшие технологии, минуя человеческие контакты, могут пострадать больше всего.