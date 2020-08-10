Тихановская не видит причин для своего ареста

МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не собирается покидать Белоруссию и не видит причин для своего ареста.
"Я не вижу ни одной причины, почему я должна быть арестована", - заявила Тихановская на пресс-конференции в понедельник в Минске.
Отвечая на вопрос, планирует ли она покинуть Белоруссию, кандидат заявила, что не собирается покидать страну.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных. В настоящее время ситуация в городе спокойная.
По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.