Тихановская не видит причин для своего ареста

"Я не вижу ни одной причины, почему я должна быть арестована", - заявила Тихановская на пресс-конференции в понедельник в Минске.

Отвечая на вопрос, планирует ли она покинуть Белоруссию, кандидат заявила, что не собирается покидать страну.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных. В настоящее время ситуация в городе спокойная.