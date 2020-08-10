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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575583203.html
Тихановская не видит причин для своего ареста
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не собирается покидать Белоруссию и не видит причин для своего ареста. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:25
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
светлана тихановская, белоруссия, в мире

Тихановская не видит причин для своего ареста

12:25 10.08.2020
1549
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не собирается покидать Белоруссию и не видит причин для своего ареста.
"Я не вижу ни одной причины, почему я должна быть арестована", - заявила Тихановская на пресс-конференции в понедельник в Минске.
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Отвечая на вопрос, планирует ли она покинуть Белоруссию, кандидат заявила, что не собирается покидать страну.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных. В настоящее время ситуация в городе спокойная.
По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
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