Россияне назвали желаемый размер пенсии

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости/Прайм. Россияне в среднем хотели бы получать 59 тысяч рублей после выхода на пенсию, при этом сами на пенсию копят 12% из тех, кто в принципе делает накопления, говорится в исследовании НПФ Россияне в среднем хотели бы получать 59 тысяч рублей после выхода на пенсию, при этом сами на пенсию копят 12% из тех, кто в принципе делает накопления, говорится в исследовании НПФ Сбербанка

Исследование проведено в июле 2020 года методом социологического опроса в крупных и средних российских городах с населением более 500 тысяч человек.

"В среднем россияне хотели бы получать 59 000 рублей после выхода на пенсию, по их мнению именно такая сумма обеспечит им достойную жизнь в зрелом возрасте", - сказано в исследовании. Отмечается, что представления о пенсионном доходе зависят от пола респондентов, их образования, текущего уровня доходов и профессии. Так, мужчины в среднем рассчитывает на пенсию в 61 тысячу рублей, женщины - 56 тысяч рублей.

Самую высокую пенсию хотели бы получать маркетологи, пиарщики и специалисты из сферы транспорта и связи (64 тысячи рублей). На втором месте находятся работники торговли и бытового обслуживания (61 тысяча рублей), на третьем - россияне, которые занимаются наукой и исследованиями (59 тысяч рублей).

Пенсионные ожидания россиян зависят и от региона проживания. Самый большой доход в старости хотят получать москвичи - 92 тысячи рублей в месяц, что на 60% больше среднероссийского показателя. На втором месте жители Владивостока (78 тысяч рублей), на третьем - петербуржцы (70 тысяч рублей). Самые скромные ожидания - у жителей Ульяновска и Ярославле (по 48 тысяч рублей).