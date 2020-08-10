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Россияне назвали желаемый размер пенсии
Россияне в среднем хотели бы получать 59 тысяч рублей после выхода на пенсию, при этом сами на пенсию копят 12% из тех, кто в принципе делает накопления,... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:21
россия
пенсии
сбербанк россии
общество
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россия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, пенсии, сбербанк россии, общество

Россияне назвали желаемый размер пенсии

12:21 10.08.2020
1974
© РИА Новости / Алексей СухоруковТерминал электронной очереди в клиентском зале Пенсионного фонда России
Терминал электронной очереди в клиентском зале Пенсионного фонда России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости/Прайм. Россияне в среднем хотели бы получать 59 тысяч рублей после выхода на пенсию, при этом сами на пенсию копят 12% из тех, кто в принципе делает накопления, говорится в исследовании НПФ Сбербанка.
Исследование проведено в июле 2020 года методом социологического опроса в крупных и средних российских городах с населением более 500 тысяч человек.

"В среднем россияне хотели бы получать 59 000 рублей после выхода на пенсию, по их мнению именно такая сумма обеспечит им достойную жизнь в зрелом возрасте", - сказано в исследовании. Отмечается, что представления о пенсионном доходе зависят от пола респондентов, их образования, текущего уровня доходов и профессии. Так, мужчины в среднем рассчитывает на пенсию в 61 тысячу рублей, женщины - 56 тысяч рублей.

Самую высокую пенсию хотели бы получать маркетологи, пиарщики и специалисты из сферы транспорта и связи (64 тысячи рублей). На втором месте находятся работники торговли и бытового обслуживания (61 тысяча рублей), на третьем - россияне, которые занимаются наукой и исследованиями (59 тысяч рублей).
Пенсионные ожидания россиян зависят и от региона проживания. Самый большой доход в старости хотят получать москвичи - 92 тысячи рублей в месяц, что на 60% больше среднероссийского показателя. На втором месте жители Владивостока (78 тысяч рублей), на третьем - петербуржцы (70 тысяч рублей). Самые скромные ожидания - у жителей Ульяновска и Ярославле (по 48 тысяч рублей).
Самостоятельно копят на пенсию 12% россиян из тех, кто в принципе делает накопления (таких в стране более половины). Наибольшая доля россиян, откладывающих на старость, находится в Перми (17%), Ярославле (16%), Владивостоке, Липецке, Ижевске и Воронеже (по 15%).
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РоссияПенсииСбербанк РоссииОбщество
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