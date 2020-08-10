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Суд лишил Варвару Караулову медового месяца
Мосгорсуд в понедельник отказался сокращать срок административного надзора за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:47
варвара караулова
фонд "вера"
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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https://ria.ru/20200609/1572662673.html
https://ria.ru/20190430/1553166767.html
вообще не очень понятно - в чем проблема. Нужно нести ответственность за свои проступки. Когда к террористам стремилась - она о чем-то думала? Так что ничего страшного - хорошая мера воспитательного воздействия
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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варвара караулова, фонд "вера", москва, московская область (подмосковье), происшествия

Суд лишил Варвару Караулову медового месяца

12:19 10.08.2020 (обновлено: 12:47 10.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБывшая студентка МГУ Варвара Караулова направляется в здание Мосгорсуда
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова направляется в здание Мосгорсуда
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник отказался сокращать срок административного надзора за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к "Исламскому государству"*, сообщили РИА Новости в суде.
"Решение Кунцевского суда изменить в части срока административного суда. <…> Новый срок установлен до погашения судимости, то есть до 27 апреля 2029 года", — огласил решение судья.
Таким образом, сам срок надзора подтвержден, изменился лишь технический момент — порядок исчисления с привязкой до погашения судимости. Если же защите удастся добиться погашения судимости раньше срока, то и надзор будет отменен.
В июне Кунцевский суд Москвы по требованию полиции установил срок надзора — чуть менее девяти лет. Караулову, ранее сменившую имя и ставшую Александрой Ивановой, обязали отмечаться два раза в месяц в отделе МВД и не уходить из дома с десяти часов вечера до шести утра.
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова
9 июня, 08:44
Москалькова выяснит, почему за Карауловой установили надзор
Защита настаивала на отмене решения: по ее мнению, оно серьезно затрудняет жизнь девушке, которая после работы ездит заниматься волонтерской деятельностью в фонд "Вера" и регулярно навещает бабушку и дедушку. Кроме того, заявляет защита, из-за надзора девушка не может съездить к родственникам за пределы Москвы.
Защита также приобщила свидетельство о браке Александры Ивановой (Варвары Карауловой), которая недавно сменила статус, расписавшись со своим адвокатом Олегом Елисеевым.
"У нас еще не было так называемого медового месяца, Иванова теперь является моей супругой, мы не можем уехать даже в Подмосковье. Получается, Иванова будет лишена девять лет возможности съездить в отпуск", — доказывал в суде сам Олег Елисеев.
Сама девушка заверила, что за год после освобождения у полиции к ней не было никаких нареканий. Прокурор, однако, счел, что наложенные на Александру-Варвару ограничения справедливы.
Варвара Караулова во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
30 апреля 2019, 02:19
Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
В 2016 году Караулова-Иванова по итогам громкого судебного процесса получила 4,5 года колонии и освободилась в 2019-м. Административный надзор за ней установили для "профилактики совершения новых преступлений и правонарушений".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обсудить 10
Варвара КарауловаФонд "Вера"МоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
Популярные комментарии
вообще не очень понятно - в чем проблема. Нужно нести ответственность за свои проступки. Когда к террористам стремилась - она о чем-то думала? Так что ничего страшного - хорошая мера воспитательного воздействия
10 августа, 12:31
О Ольга Занкова
1500000
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