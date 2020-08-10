Суд лишил Варвару Караулову медового месяца

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник отказался сокращать срок административного надзора за бывшей студенткой МГУ Мосгорсуд в понедельник отказался сокращать срок административного надзора за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой , осужденной за попытку примкнуть к "Исламскому государству"*, сообщили РИА Новости в суде.

"Решение Кунцевского суда изменить в части срока административного суда. <…> Новый срок установлен до погашения судимости, то есть до 27 апреля 2029 года", — огласил решение судья.

Таким образом, сам срок надзора подтвержден, изменился лишь технический момент — порядок исчисления с привязкой до погашения судимости. Если же защите удастся добиться погашения судимости раньше срока, то и надзор будет отменен.

В июне Кунцевский суд Москвы по требованию полиции установил срок надзора — чуть менее девяти лет. Караулову, ранее сменившую имя и ставшую Александрой Ивановой, обязали отмечаться два раза в месяц в отделе МВД и не уходить из дома с десяти часов вечера до шести утра.

Защита настаивала на отмене решения: по ее мнению, оно серьезно затрудняет жизнь девушке, которая после работы ездит заниматься волонтерской деятельностью в фонд "Вера" и регулярно навещает бабушку и дедушку. Кроме того, заявляет защита, из-за надзора девушка не может съездить к родственникам за пределы Москвы.

Защита также приобщила свидетельство о браке Александры Ивановой (Варвары Карауловой), которая недавно сменила статус, расписавшись со своим адвокатом Олегом Елисеевым.

"У нас еще не было так называемого медового месяца, Иванова теперь является моей супругой, мы не можем уехать даже в Подмосковье . Получается, Иванова будет лишена девять лет возможности съездить в отпуск", — доказывал в суде сам Олег Елисеев.

Сама девушка заверила, что за год после освобождения у полиции к ней не было никаких нареканий. Прокурор, однако, счел, что наложенные на Александру-Варвару ограничения справедливы.

В 2016 году Караулова-Иванова по итогам громкого судебного процесса получила 4,5 года колонии и освободилась в 2019-м. Административный надзор за ней установили для "профилактики совершения новых преступлений и правонарушений".