https://ria.ru/20200810/1575582518.html
Бросивший детей в Шереметьево мужчина отказался признать вину
Житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов, оставивший своих детей в аэропорту " Шереметьево" и обвиняющийся в краже 100 тысяч рублей, не признает свою вину,... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:17
2020-08-10T12:17
инцидент в "шереметьево" с прилетевшими из хабаровска детьми
москва
комсомольск-на-амуре
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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2
москва
комсомольск-на-амуре
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инцидент в "шереметьево" с прилетевшими из хабаровска детьми, москва, комсомольск-на-амуре, шереметьево (аэропорт), происшествия