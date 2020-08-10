Бросивший детей в Шереметьево мужчина отказался признать вину

"При предъявлении обвинительного заключения он не признал вину. Заседание назначено на 3 сентября - начнётся процесс. Сегодня решался вопрос о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу и рассмотрении дела. Мера пресечения продлена на шесть месяцев ", - сказала собеседница.