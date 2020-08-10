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Бросивший детей в Шереметьево мужчина отказался признать вину
Житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов, оставивший своих детей в аэропорту " Шереметьево" и обвиняющийся в краже 100 тысяч рублей, не признает свою вину,... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:17
инцидент в "шереметьево" с прилетевшими из хабаровска детьми
москва
комсомольск-на-амуре
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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москва
комсомольск-на-амуре
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инцидент в "шереметьево" с прилетевшими из хабаровска детьми, москва, комсомольск-на-амуре, шереметьево (аэропорт), происшествия

Бросивший детей в Шереметьево мужчина отказался признать вину

12:17 10.08.2020
478
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРегистрационные терминалы в аэропорту Шереметьево
Регистрационные терминалы в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Регистрационные терминалы в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 авг – РИА Новости. Житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов, оставивший своих детей в аэропорту " Шереметьево" и обвиняющийся в краже 100 тысяч рублей, не признает свою вину, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона.
По версии следствия, в январе обвиняемый с помощью банковского мобильного приложения похитил у своей знакомой 100 тысяч рублей, после чего со своими детьми 5 и 8 лет уехал из Комсомольска-на-Амуре в Москву. В аэропорту " Шереметьево " он оставил сыновей в терминале, а сам отправился в другой город искать работу.
"При предъявлении обвинительного заключения он не признал вину. Заседание назначено на 3 сентября - начнётся процесс. Сегодня решался вопрос о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу и рассмотрении дела. Мера пресечения продлена на шесть месяцев ", - сказала собеседница.
Гаврилов находится под стражей. Дети проживают с родной матерью.
Виктор Гаврилов во время допроса в Следственном комитете. Стоп-кадр видео
15 февраля, 05:01
Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
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Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиМоскваКомсомольск-на-АмуреШереметьево (аэропорт)Происшествия
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