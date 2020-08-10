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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575582211.html
Сервисы по вызову такси в Минске работают с большими ограничениями
Проблемы с доступом в интернет в столице Белоруссии Минске привели к сбою в работе мобильных приложений по вызову такси, сообщается на сайте Sputnik Беларусь. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:16
президентские выборы в белоруссии
мвд белоруссии
минск
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
мвд белоруссии, минск, белоруссия

Сервисы по вызову такси в Минске работают с большими ограничениями

12:11 10.08.2020 (обновлено: 12:16 10.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗнак такси на автомобиле
Знак такси на автомобиле
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Знак такси на автомобиле. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Проблемы с доступом в интернет в столице Белоруссии Минске привели к сбою в работе мобильных приложений по вызову такси, сообщается на сайте Sputnik Беларусь.
Согласно этим данным, минчане жалуются на невозможность вызвать такси - интернет-приложения либо не работают, либо работают некорректно. Есть сложности и с вызовом машин по телефону - в службы такси горожанам сложно дозвониться.
"Сами таксисты сообщают, что есть проблемы с приложениями, которыми они пользуются для получения заказов, и с навигационных системами. Кроме того, они не могут принимать оплату банковскими картами - берут только наличные", - информирует Sputnik Беларусь.
С воскресенья в Минске интернет работает с перебоями.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций, по сообщениям правозащитников, есть пострадавшие, нескольких человек доставили в больницу. В МВД Белоруссии опровергли данные о погибшем в ходе беспорядков, информацию о задержанных ведомство пообещало обнародовать "в ближайшее время".
Применение светошумовых гранат в Минске
00:37Президентские выборы в Белоруссии
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