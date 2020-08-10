Сервисы по вызову такси в Минске работают с большими ограничениями

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Проблемы с доступом в интернет в столице Белоруссии Минске привели к сбою в работе мобильных приложений по вызову такси, сообщается на сайте Sputnik Беларусь.
Согласно этим данным, минчане жалуются на невозможность вызвать такси - интернет-приложения либо не работают, либо работают некорректно. Есть сложности и с вызовом машин по телефону - в службы такси горожанам сложно дозвониться.
"Сами таксисты сообщают, что есть проблемы с приложениями, которыми они пользуются для получения заказов, и с навигационных системами. Кроме того, они не могут принимать оплату банковскими картами - берут только наличные", - информирует Sputnik Беларусь.
С воскресенья в Минске интернет работает с перебоями.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций, по сообщениям правозащитников, есть пострадавшие, нескольких человек доставили в больницу. В МВД Белоруссии опровергли данные о погибшем в ходе беспорядков, информацию о задержанных ведомство пообещало обнародовать "в ближайшее время".