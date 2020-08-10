Регионы организуют информирование населения о профилактике инфекций

Ранее он утвердил перечень поручений по итогам совещания о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону 2020–2021 годов, текст опубликован на сайте Кремля.

Отмечено, что первый доклад о реализации этого поручения должен быть представлен до 15 сентября, а затем будет представляться ежемесячно. Ответственные за исполнение этого поручения - руководители регионов РФ.