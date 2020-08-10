Регионы организуют информирование населения о профилактике инфекций

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Региональные власти должны будут организовать работу по просвещению населения о профилактике детского травматизма, а также респираторно-вирусных инфекций, включая вопросы вакцинации от гриппа и других инфекций, следует из поручения президента РФ Владимира Путина.
Ранее он утвердил перечень поручений по итогам совещания о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону 2020–2021 годов, текст опубликован на сайте Кремля.
"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить проведение санитарно-гигиенического просвещения населения, а также разъяснительной работы с привлечением средств массовой информации, социально-ориентированных некоммерческих и общественных организаций по профилактике: респираторно-вирусных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020–2021 годов, включая вопросы вакцинации от гриппа и других инфекций; детского травматизма", - указано в документе.
Отмечено, что первый доклад о реализации этого поручения должен быть представлен до 15 сентября, а затем будет представляться ежемесячно. Ответственные за исполнение этого поручения - руководители регионов РФ.