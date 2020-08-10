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Регионы организуют информирование населения о профилактике инфекций
Региональные власти должны будут организовать работу по просвещению населения о профилактике детского травматизма, а также респираторно-вирусных инфекций,... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:07
россия
здоровье - общество
владимир путин
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россия, здоровье - общество, владимир путин, общество

Регионы организуют информирование населения о профилактике инфекций

12:07 10.08.2020
1299
© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Региональные власти должны будут организовать работу по просвещению населения о профилактике детского травматизма, а также респираторно-вирусных инфекций, включая вопросы вакцинации от гриппа и других инфекций, следует из поручения президента РФ Владимира Путина.
Ранее он утвердил перечень поручений по итогам совещания о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону 2020–2021 годов, текст опубликован на сайте Кремля.
"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить проведение санитарно-гигиенического просвещения населения, а также разъяснительной работы с привлечением средств массовой информации, социально-ориентированных некоммерческих и общественных организаций по профилактике: респираторно-вирусных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020–2021 годов, включая вопросы вакцинации от гриппа и других инфекций; детского травматизма", - указано в документе.
Отмечено, что первый доклад о реализации этого поручения должен быть представлен до 15 сентября, а затем будет представляться ежемесячно. Ответственные за исполнение этого поручения - руководители регионов РФ.
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РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
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