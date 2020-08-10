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Российское посольство в Турции уточнило правила карантина для туристов
Посольство России в Турции выпустило памятку под названием "Алгоритм действий турецких властей в отношении иностранных туристов в условиях сохраняющихся рисков... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:05
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция

Российское посольство в Турции уточнило правила карантина для туристов

12:02 10.08.2020 (обновлено: 12:05 10.08.2020)
972
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДевушка у бассейна одного из отелей в Антальи
Девушка у бассейна одного из отелей в Антальи
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Посольство России в Турции выпустило памятку под названием "Алгоритм действий турецких властей в отношении иностранных туристов в условиях сохраняющихся рисков заражения новой коронавирусной инфекцией". Там сказано, как будет происходить выявление заболевшего пассажира на рейсе, сообщает АТОР.
Посольство уточнило, что пребывание в обсервации и ПЦР-тесты бесплатны для российских туристов, а за отсутствие масок в отелях никто не штрафует.
"Если результат отрицательный, пассажир покидает аэропорт в сопровождении гида принимающей компании и направляется в отель по месту отдыха", – говорится в памятке посольства.
Если же тест положительный, то вызывается специальная бригада скорой помощи для доставки больного в медицинское учреждение и более тщательного обследования и проверки состояния его здоровья. В больнице решение о госпитализации или изоляции по месту отдыха туриста с положительным тестом на COVID-19 принимает врач.
Если турист с положительным тестом, но "бессимптомный", то он помещается в изолятор в гостинице под наблюдение отельного врача. Пребывание на карантине для туристов в Турции является бесплатным – по крайней мере, в отелях с полученным "сертификатом здоровья". Некоторые из них имеют фонд выделенных комнат для изоляции туристов и будут также покрывать расходы на изоляцию не только для самого заболевшего, но и для членов его семьи.
Если турист заболеет в гостинице, его направят к отельному врачу. После осмотра и при наличии симптомов заболевший отправится в больницу. При выявлении COVİD-19 у одного из членов семьи, ПЦР-тест берется у всех членов семьи отдыхающего бесплатно.
"Несмотря на сохраняющиеся предписания по обязательному ношению масок в закрытых помещениях, режим их использования для клиентов внутри отелей не регламентирован и носит уведомительный характер", – говорится в сообщении посольства.
Никаких штрафов за отсутствие масок не предусмотрено.
Каппадокия
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