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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
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Тихановская заявила о победе на выборах президента Белоруссии
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы государства. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T14:11
президентские выборы в белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, белоруссия, в мире

Тихановская заявила о победе на выборах президента Белоруссии

12:04 10.08.2020 (обновлено: 14:11 10.08.2020)
11969
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы государства.
"Конечно, посмотрите, что происходит: на участках не хватало урн для (большого количества - ред,) бюллетеней, есть данные альтернативного подсчета. Вы все видели своими глазами", - сказала Тихановская на пресс-конференции в понедельник в Минске, отвечая на вопрос, считает ли себя победителем на прошедших выборах.
Также Тихановская заявила, что не признает озвученные Центризбиркомом страны предварительные результаты голосования на выборах главы республики.

"Конечно, мы эти результаты не признаем", - сказала Тихановская на пресс-конференции в понедельник в Минске.

Она пояснила, что ее команда располагает информацией о данных подсчета голосов по отдельным избирательным участкам, на которых был зафиксирован "перевес в ее сторону" более, чем в десятки раз".
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"Не может быть, что на остальных участках по-другому. Мы собираем сведения о протоколах (подсчета голосов на участках – ред.), будем делать все возможное, чтобы оспаривать эти результаты", - сказала кандидат.
Она подчеркнула, что ее команда будет всеми законными способами доказывать нарушения во время президентских выборов.
В свою очередь, ее соратница Мария Колесникова заявила, что официальные результаты голосования на выборах президента будут только 14 августа.
"Мы продолжаем получать протоколы избирательных комиссий, где цифры сильно отличаются. Мы будем вести подсчет и фиксировать несоответствие с результатами, которые будет выставлять ЦИК. Информация по участкам, где проголосовали и посчитали честно, появляется все больше, цифры уже сейчас не сходятся", - подчеркнула Колесникова.
По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
Вчера, 22:48Президентские выборы в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
65175631071
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Президентские выборы в БелоруссииСветлана ТихановскаяБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
За Гуайдо ей замуж надо, будут два президента в семье
10 августа, 12:08
ФВФокке Вульф
622000110
Угомонись,безумная,скалку в руки и пироги печь! )*
10 августа, 12:11
галина волох ( Морозова )
641000114
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