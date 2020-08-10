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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
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После беспорядков в Белоруссии задержали три тысячи человек
В Белоруссии задержали около трех тысяч участников беспорядков, сообщил пресс-секретарь МВД республики в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:59
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
президентские выборы в белоруссии
мвд белоруссии
белоруссия
в мире
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Долой батька который объявил войну народу!
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Отлично работают, молодцы. Теперь нужно сроки впаять этим чертям или выслать, потому что там конечно же куча народа из соседней Окраины.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, мвд белоруссии, белоруссия, в мире

После беспорядков в Белоруссии задержали три тысячи человек

12:03 10.08.2020 (обновлено: 12:59 10.08.2020)
27019
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на одной из улиц в Минске
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 10 авг — РИА Новости. В Белоруссии задержали около трех тысяч участников беспорядков, сообщил пресс-секретарь МВД республики в Telegram-канале.
Из них порядка тысячи — в Минске и более двух — в других регионах страны, уточнил он.
Баррикады, водометы и слезоточивый газ: протесты в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
1 из 20

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разгонять собравшихся вышли силовики.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
2 из 20

Разгонять собравшихся вышли силовики.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Виктор Толочко

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

Протесты в Минске
3 из 20

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В результате были задержаны около трех тысяч человек.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
4 из 20

В результате были задержаны около трех тысяч человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

Участник акции протеста на одной из улиц в Минске
5 из 20

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
6 из 20

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

Протесты в Белоруссии
7 из 20

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

Протесты в Белоруссии
8 из 20

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

Протесты в Белоруссии
9 из 20

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВрачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске.
Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске
10 из 20
Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

Протесты в Белоруссии
11 из 20

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
12 из 20

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
13 из 20

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
14 из 20

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
15 из 20

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
16 из 20

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

Участник акции протеста на одной из улиц в Минске
17 из 20

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
18 из 20

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
19 из 20

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Акция протеста в Минске.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
20 из 20

Акция протеста в Минске.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 20

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 20

Разгонять собравшихся вышли силовики.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 20

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

© Sputnik / Виктор Толочко
4 из 20

В результате были задержаны около трех тысяч человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
5 из 20

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
6 из 20

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
7 из 20

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
8 из 20

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 20

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 20
Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
11 из 20

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
12 из 20

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 20

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 20

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
15 из 20

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
16 из 20

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
17 из 20

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
18 из 20

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
19 из 20

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
20 из 20

Акция протеста в Минске.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Всего в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторых из них госпитализировали.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия избирательных участков в столице республики и других городах начались массовые несанкционированные акции протеста. Недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, для разгона толпы силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Согласно предварительные данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35 процента, на втором месте — Светлана Тихановская с восемью процентами. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают официальные результаты. По словам его представителей, данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80 процентов.
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Президентские выборы в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскМВД БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Долой батька который объявил войну народу!
10 августа, 12:15
DPDanila Panov
80300085
Отлично работают, молодцы. Теперь нужно сроки впаять этим чертям или выслать, потому что там конечно же куча народа из соседней Окраины.
10 августа, 12:13
Алексей Курко
105000250
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