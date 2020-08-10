Регионам рекомендовано обеспечить бесплатную вакцинацию от гриппа

"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить: организацию диспансеризации и прививочной кампании от гриппа для населения бесплатно и без очереди, утвердив соответствующие планы-графики и создав условия для дистанционной записи граждан, а также, при необходимости, их доставку к месту проведения диспансеризации и/или вакцинации", - говорится в сообщении.