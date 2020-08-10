Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200810/1575581676.html
Регионам рекомендовано обеспечить бесплатную вакцинацию от гриппа
Президент России Владимир Путин рекомендовал регионам обеспечить диспансеризацию и прививочную кампанию от гриппа для населения бесплатно и без очереди. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:01
россия
здоровье - общество
владимир путин
грипп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152970/12/1529701251_0:143:2736:1682_1400x0_80_0_0_6076565ad16ab7c365ef2414b433e1f5.jpg
https://ria.ru/20200804/1575352084.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/152970/12/1529701251_0:143:2736:1682_1400x0_80_0_0_6076565ad16ab7c365ef2414b433e1f5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152970/12/1529701251_152:0:2584:1824_1400x0_80_0_0_0f1524cd61617fa09b04d4d9dea8e450.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152970/12/1529701251_456:0:2280:1824_1400x0_80_0_0_beb89c6d8256c3f01530c367a7ab00b8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, здоровье - общество, владимир путин, грипп

Регионам рекомендовано обеспечить бесплатную вакцинацию от гриппа

12:01 10.08.2020
280
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВрач ставит прививку против гриппа
Врач ставит прививку против гриппа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Врач ставит прививку против гриппа. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал регионам обеспечить диспансеризацию и прививочную кампанию от гриппа для населения бесплатно и без очереди.
Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить: организацию диспансеризации и прививочной кампании от гриппа для населения бесплатно и без очереди, утвердив соответствующие планы-графики и создав условия для дистанционной записи граждан, а также, при необходимости, их доставку к месту проведения диспансеризации и/или вакцинации", - говорится в сообщении.
Доклад будет предоставлен до 30 августа, далее – 1 раз в 2 месяца. Ответственными за выполнение поручения назначены высшие должностные лица субъектов РФ.
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
4 августа, 14:06Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор дал рекомендации по прививке от гриппа
400001
Обсудить 0
РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинГрипп
Рекомендуем
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
Источник: Россия призвала власти Белоруссии и протестующих к сдержанности
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В беспорядках в Белоруссии пострадали 39 силовиков
Врач
Регионы организуют информирование населения о профилактике инфекций
Сдача ЕГЭ по физике
Рособрнадзор рассказал, как прошла сдача ЕГЭ в дополнительный период
Полная луна за храмом Посейдона на мысе Сунион недалеко от Афин, Греция
Рогозин: желающие "улететь куда-то" не пройдут тест для полета на луну
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Тихановская заявила о победе на выборах президента Белоруссии
Светлана Тихановская
Тихановская потребовала мирной передачи власти в Белоруссии
Знак такси на автомобиле
Сервисы по вызову такси в Минске работают с большими ограничениями
Отдыхающие на пляже Цирк в Сочи
Создана горячая линия по программе кешбэка за покупку туров по России
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил следить, чтобы лекарств от ОРВИ и COVID-19 было достаточно
Флаг крымских татар
В Госдуме заявили, что крымским татарам не нужен особый статус от Киева
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил сохранить резерв коек для пациентов с коронавирусом
Терминал электронной очереди в клиентском зале Пенсионного фонда России
Россияне назвали желаемый размер пенсии
Девушка у бассейна одного из отелей в Антальи
Российское посольство в Турции уточнило правила карантина для туристов
Строительство газопровода Северный поток-2
В МИД оценили ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:34В СЖР потребовали освободить задержанных в Минске российских журналистов
14:34Белорусский металлургический завод частично приостановил работу
14:34Лукашенко заявил, что голосование в Минске продлили по его просьбе
14:33Адвокат заявил о проблемах с сердцем у Ефремова
14:31Исследования Роспотребнадзора подтвердили выработку иммунитета к COVID-19
14:29Названы регионы, где больше всего людей с иммунитетом к коронавирусу
14:29Лукашенко заявил, что беспорядки в Белоруссии подавляли мягко
14:22Мишустин поручил мониторить ситуацию с койками для пациентов с COVID-19
14:16МИД Германии призвал освободить задержанных на акциях протеста в Минске
14:16Лукашенко заявил о попытке захвата органов власти в городе на юге страны
14:15Темп прироста случаев коронавируса в России снизился в 50 раз с марта
14:12В России свободны 35% коек для больных коронавирусом
14:07Мишустин оценил ситуацию с распространением коронавируса
14:04Собянин заявил о росте числа больных ОРВИ и гриппом
14:02Лукашенко заявил, что штаб оппозиции в ходе протестов попросил защиты
13:59В Москве около 60% пациентов с коронавирусом болеют бессимптомно
13:56Собянин: в Москве уже два месяца стабильная ситуация с коронавирусом
13:54Министр обороны Израиля назвал главную проблему Ливана
13:53Задержанного в Минске корреспондента Sputnik Беларусь освободили
13:52При пожаре на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Лента новостейМолния