https://ria.ru/20200810/1575581676.html
Регионам рекомендовано обеспечить бесплатную вакцинацию от гриппа
Президент России Владимир Путин рекомендовал регионам обеспечить диспансеризацию и прививочную кампанию от гриппа для населения бесплатно и без очереди. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:01
2020-08-10T12:01
россия
здоровье - общество
владимир путин
грипп
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https://ria.ru/20200804/1575352084.html
россия
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, владимир путин, грипп