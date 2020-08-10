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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575581611.html
Источник: Россия призвала власти Белоруссии и протестующих к сдержанности
Москва рассчитывает, что в Белоруссии после выборов все будет проходить в рамках закона и без насильственных мер, призывает и власти Белоруссии, и протестующих... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:05
президентские выборы в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
минск, белоруссия, в мире

Источник: Россия призвала власти Белоруссии и протестующих к сдержанности

11:59 10.08.2020 (обновлено: 12:05 10.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на одной из улиц в Минске
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Москва рассчитывает, что в Белоруссии после выборов все будет проходить в рамках закона и без насильственных мер, призывает и власти Белоруссии, и протестующих "к разумности и сдержанности", заявил РИА Новости российский информированный источник.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей. Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, нескольких человек доставили в больницу. В настоящее время ситуация в Микске спокойная.
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
11:50Президентские выборы в Белоруссии
Баррикады, водометы и слезоточивый газ: протесты в Белоруссии
"Мы рассчитываем на то, что в Белоруссии (после выборов) все будет проходить в рамках закона и без насильственных мер, что и протестующие, и власти проявят разумность и сдержанность", - сказал собеседник агентства.
"Мы рассчитываем на то, что те, кто проиграл, примут результаты выборов, а те, кто победил, не будет слишком строго относиться к проигравшим", - отметил источник.
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
11:59Президентские выборы в Белоруссии
В беспорядках в Белоруссии пострадали 39 силовиков
19100017
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Президентские выборы в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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