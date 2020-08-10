Источник: Россия призвала власти Белоруссии и протестующих к сдержанности

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Москва рассчитывает, что в Белоруссии после выборов все будет проходить в рамках закона и без насильственных мер, призывает и власти Белоруссии, и протестующих "к разумности и сдержанности", заявил РИА Новости российский информированный источник.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей. Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, нескольких человек доставили в больницу. В настоящее время ситуация в Микске спокойная.
"Мы рассчитываем на то, что в Белоруссии (после выборов) все будет проходить в рамках закона и без насильственных мер, что и протестующие, и власти проявят разумность и сдержанность", - сказал собеседник агентства.
"Мы рассчитываем на то, что те, кто проиграл, примут результаты выборов, а те, кто победил, не будет слишком строго относиться к проигравшим", - отметил источник.