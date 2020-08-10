В беспорядках в Белоруссии пострадали 39 силовиков

Накануне в Белоруссии состоялись выборы президента. По последним данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35 процента, второе место занимает Светлана Тихановская, у которой восемь процентов голосов. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты выборов, так как данные с участков показывают, что она набрала 70-80 процентов.