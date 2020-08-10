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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
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В беспорядках в Белоруссии пострадали 39 силовиков
Во время протестных акций в Белоруссии пострадали 39 сотрудников милиции, сообщает Sputnik Беларусь в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:30
президентские выборы в белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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минск, белоруссия, в мире

В беспорядках в Белоруссии пострадали 39 силовиков

11:59 10.08.2020 (обновлено: 12:30 10.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Во время протестных акций в Белоруссии пострадали 39 сотрудников милиции, сообщает Sputnik Беларусь в Telegram-канале.
Кроме того, пострадали еще более 50 гражданских лиц.
Накануне в Белоруссии состоялись выборы президента. По последним данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35 процента, второе место занимает Светлана Тихановская, у которой восемь процентов голосов. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты выборов, так как данные с участков показывают, что она набрала 70-80 процентов.
Вечером в день выборов в некоторых городах Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. В центре Минска митингующие сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, после чего вытеснила их из центра города.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
Вчера, 22:48Президентские выборы в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
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