Тихановская потребовала мирной передачи власти в Белоруссии

"Я была уверена, что власть не пойдет на этот шаг", - сказала Тихановская на пресс-конференции в понедельник в Минске.

По ее словам, произошедшее в стране в минувшие сутки было недопустимым. Политик назвала преступным тот факт, что в воскресенье люди, по сути, остались без связи. "Мы ранее просили власти не прибегать к насилию, но не были услышаны", - сказала Тихановская. Она считает, что власть "оторвалась от народа", пытается удержать свои позиции силой. Тихановская добавила, что в отношении демонстрантов были применены "несоизмеримые меры".