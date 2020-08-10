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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575581456.html
Тихановская потребовала мирной передачи власти в Белоруссии
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не рассчитывала на жесткую реакцию властей на подавление протестов, которые прошли по... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:39
александр лукашенко
президентские выборы в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
александр лукашенко, светлана тихановская, белоруссия, в мире

Тихановская потребовала мирной передачи власти в Белоруссии

11:56 10.08.2020 (обновлено: 12:39 10.08.2020)
4785
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не рассчитывала на жесткую реакцию властей на подавление протестов, которые прошли по окончании голосования на выборах главы республики в воскресенье.
"Я была уверена, что власть не пойдет на этот шаг", - сказала Тихановская на пресс-конференции в понедельник в Минске.
По ее словам, произошедшее в стране в минувшие сутки было недопустимым. Политик назвала преступным тот факт, что в воскресенье люди, по сути, остались без связи. "Мы ранее просили власти не прибегать к насилию, но не были услышаны", - сказала Тихановская. Она считает, что власть "оторвалась от народа", пытается удержать свои позиции силой. Тихановская добавила, что в отношении демонстрантов были применены "несоизмеримые меры".
"Мы - за мирные перемены. Власти сейчас должны подумать, как мирным способом передать эту власть. На данный момент у них единственный способ – это насилие в отношении мирных людей. Мы будем делать все, чтобы такого больше не повторилось", - сказала кандидат.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных. В настоящее время ситуация в городе спокойная.
По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Протесты в Минске
01:51Президентские выборы в Белоруссии
Тихановская обратилась к силовикам и протестующим
4280341660
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Президентские выборы в БелоруссииАлександр ЛукашенкоСветлана ТихановскаяБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Тетя чисто поржать..
10 августа, 11:58
aani.ermolova
20120116
Угомонись)*домохозяйка разбушевалась)*
10 августа, 12:04
галина волох ( Морозова )
2570016
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