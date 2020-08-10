Рогозин: желающие "улететь куда-то" не пройдут тест для полета на луну

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Психологические тесты на пригодность к полету на Луну смогут пройти люди, готовые полностью отдать свою жизнь освоению космоса, заявил гендиректор "Дмитрий Рогозин. Психологические тесты на пригодность к полету на Луну смогут пройти люди, готовые полностью отдать свою жизнь освоению космоса, заявил гендиректор " Роскосмоса

"Если это действительно уникальные энтузиасты космоса, которые готовы сгореть, но добиться своего, то это люди те, которые нам нужны", - сказал он в программе Юрия Костина "Личные связи" в YouTube в контексте полетов на Луну.

Гендиректор "Роскосмоса" отметил, что психологические тесты не пройдут люди, желающие "покинуть эту бренную Землю и улететь куда-то" в приступе отчаяния - от них можно будет ожидать "чего угодно" во время полета.

Чтобы обеспечить полет человека к Луне, нужно будет внедрить большое количество новых технологий, заметил Рогозин. В их числе – переработка урины не просто в техническую воду, но и в питьевую, системы для выращивания пищи, а также развитая технология 3D-печати. С помощью принтеров нужно будет печатать, например, хрящи или кожу, если это потребуется для хирургической операции на орбите. Также 3D-печать понадобится для изготовления вышедших из строя деталей космической техники.

В 2021 году планируется отправка на Луну первого в истории современной России межпланетного посадочного аппарата "Луна-25". На 2024 год намечен запуск орбитального аппарата "Луна-26", а в 2025 году – посадочной станции "Луна-27". После этого планируется отправка на Луну тяжелой посадочной станции "Луна-28" для взятия грунта и его доставки на Землю, а также станции "Луна-29" для доставки тяжелого лунохода. Последние два проекта пока не включены ни в какую программу.