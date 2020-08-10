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Рогозин: желающие "улететь куда-то" не пройдут тест для полета на луну
Психологические тесты на пригодность к полету на Луну смогут пройти люди, готовые полностью отдать свою жизнь освоению космоса, заявил гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T11:53
роскосмос
дмитрий рогозин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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роскосмос, дмитрий рогозин

Рогозин: желающие "улететь куда-то" не пройдут тест для полета на луну

11:48 10.08.2020 (обновлено: 11:53 10.08.2020)
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© AP Photo / Thanassis StavrakisПолная луна за храмом Посейдона на мысе Сунион недалеко от Афин, Греция
Полная луна за храмом Посейдона на мысе Сунион недалеко от Афин, Греция
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Полная луна за храмом Посейдона на мысе Сунион недалеко от Афин, Греция. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Психологические тесты на пригодность к полету на Луну смогут пройти люди, готовые полностью отдать свою жизнь освоению космоса, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Если это действительно уникальные энтузиасты космоса, которые готовы сгореть, но добиться своего, то это люди те, которые нам нужны", - сказал он в программе Юрия Костина "Личные связи" в YouTube в контексте полетов на Луну.
Гендиректор "Роскосмоса" отметил, что психологические тесты не пройдут люди, желающие "покинуть эту бренную Землю и улететь куда-то" в приступе отчаяния - от них можно будет ожидать "чего угодно" во время полета.
Чтобы обеспечить полет человека к Луне, нужно будет внедрить большое количество новых технологий, заметил Рогозин. В их числе – переработка урины не просто в техническую воду, но и в питьевую, системы для выращивания пищи, а также развитая технология 3D-печати. С помощью принтеров нужно будет печатать, например, хрящи или кожу, если это потребуется для хирургической операции на орбите. Также 3D-печать понадобится для изготовления вышедших из строя деталей космической техники.
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В 2021 году планируется отправка на Луну первого в истории современной России межпланетного посадочного аппарата "Луна-25". На 2024 год намечен запуск орбитального аппарата "Луна-26", а в 2025 году – посадочной станции "Луна-27". После этого планируется отправка на Луну тяжелой посадочной станции "Луна-28" для взятия грунта и его доставки на Землю, а также станции "Луна-29" для доставки тяжелого лунохода. Последние два проекта пока не включены ни в какую программу.
Высадка первого российского космонавта на Луне планируется в 2030 году.
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