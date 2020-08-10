Путин поручил сохранить резерв коек для пациентов с коронавирусом

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить: с учётом мероприятий, осуществляемых в рамках исполнения ранее данных поручений, сохранение резерва специализированных коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020–2021 годов, предусмотрев возможность дополнительного развёртывания коек, в том числе для лечения больных с осложнёнными случаями гриппа и других острых респираторных инфекций, а также изолирование потоков больных с различными инфекциями", - говорится в сообщении.