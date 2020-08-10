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Путин поручил сохранить резерв коек для пациентов с коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил кабмину сохранить осенью и зимой резерв коек для лечения больных COVID-19, предусмотрев возможность их дополнительного... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T11:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин

Путин поручил сохранить резерв коек для пациентов с коронавирусом

11:47 10.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину сохранить осенью и зимой резерв коек для лечения больных COVID-19, предусмотрев возможность их дополнительного развёртывания, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить: с учётом мероприятий, осуществляемых в рамках исполнения ранее данных поручений, сохранение резерва специализированных коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020–2021 годов, предусмотрев возможность дополнительного развёртывания коек, в том числе для лечения больных с осложнёнными случаями гриппа и других острых респираторных инфекций, а также изолирование потоков больных с различными инфекциями", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
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