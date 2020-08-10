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Путин поручил следить, чтобы лекарств от ОРВИ и COVID-19 было достаточно
Президент России Владимир Путин поручил правительству контролировать достаточность объема производства лекарств от ОРВИ и коронавируса в осенне-зимний сезон. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T14:05
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РИА Новости
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353
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Путин поручил следить, чтобы лекарств от ОРВИ и COVID-19 было достаточно

11:47 10.08.2020 (обновлено: 14:05 10.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству контролировать достаточность объема производства лекарств от ОРВИ и коронавируса в осенне-зимний сезон.
Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации обеспечить... контроль за достаточностью объемов производства и поставок на российский рынок отечественными фармпроизводителями лекарственных препаратов, необходимых для лечения острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в период осенне-зимнего эпидемического сезона 2020-2021 годов", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 октября 2020 года, далее - ежемесячно. Ответственный за выполнение поручения - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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