В Госдуме заявили, что крымским татарам не нужен особый статус от Киева

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Крымские татары не нуждаются ни в каких преференциях со стороны Украины, им абсолютно безразлично, признают ли их киевские власти коренным народом или нет, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев намерен законодательно определить коренные народы страны и закрепить этот статус, в частности, за крымскотатарским народом. Соответствующую информацию распространила пресс-служба офиса украинского президента.
"Крымскотатарский народ не нуждается ни в каких преференциях со стороны Украины, нам не требуется их признание коренным народом и прочие политические заделы, на которых потом украинская власть попытается сыграть в свою пользу. Признают нас коренным народом, не признают - абсолютно безразлично", - сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, крымские татары - часть российской нации.
"Сегодня крымские татары реабилитированы и получили поддержку со стороны государства, а в украинский период не нашлось ни времени, ни желания у тогдашних правителей. И теперь то, что делает Украина, - это реверансы перед закрытой дверью: смотреть на них нет ни желания, ни необходимости".