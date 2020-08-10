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В Госдуме заявили, что крымским татарам не нужен особый статус от Киева
Крымские татары не нуждаются ни в каких преференциях со стороны Украины, им абсолютно безразлично, признают ли их киевские власти коренным народом или нет,... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T11:43
руслан бальбек
госдума рф
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
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республика крым
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
руслан бальбек, госдума рф, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире

В Госдуме заявили, что крымским татарам не нужен особый статус от Киева

11:43 10.08.2020
1139
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкФлаг крымских татар
Флаг крымских татар
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Флаг крымских татар. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Крымские татары не нуждаются ни в каких преференциях со стороны Украины, им абсолютно безразлично, признают ли их киевские власти коренным народом или нет, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев намерен законодательно определить коренные народы страны и закрепить этот статус, в частности, за крымскотатарским народом. Соответствующую информацию распространила пресс-служба офиса украинского президента.
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"Крымскотатарский народ не нуждается ни в каких преференциях со стороны Украины, нам не требуется их признание коренным народом и прочие политические заделы, на которых потом украинская власть попытается сыграть в свою пользу. Признают нас коренным народом, не признают - абсолютно безразлично", - сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, крымские татары - часть российской нации.

"Сегодня крымские татары реабилитированы и получили поддержку со стороны государства, а в украинский период не нашлось ни времени, ни желания у тогдашних правителей. И теперь то, что делает Украина, - это реверансы перед закрытой дверью: смотреть на них нет ни желания, ни необходимости".

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Руслан Бальбек
Депутат Госдумы РФ
4310005
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Руслан БальбекГосдума РФВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаВ мире
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