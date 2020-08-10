В Госдуме заявили, что крымским татарам не нужен особый статус от Киева

"Сегодня крымские татары реабилитированы и получили поддержку со стороны государства, а в украинский период не нашлось ни времени, ни желания у тогдашних правителей. И теперь то, что делает Украина, - это реверансы перед закрытой дверью: смотреть на них нет ни желания, ни необходимости".