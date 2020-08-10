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В МИД оценили ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Москва рассчитывает, что Берлин также намерен довести до конца проект строительства газопровода "Северный поток 2", несмотря на оказываемое со стороны... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T11:43
северный поток — 2
хайко маас
сергей лавров
сша
берлин (город)
украина
в мире
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353
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северный поток — 2, хайко маас, сергей лавров, сша, берлин (город), украина, в мире

В МИД оценили ситуацию вокруг "Северного потока — 2"

11:43 10.08.2020
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Берлин также намерен довести до конца проект строительства газопровода "Северный поток 2", несмотря на оказываемое со стороны Соединенных Штатов противодействие, заявил в понедельник российский МИД.
Как напомнили в дипведомстве РФ, "Северный поток 2" - крупнейший коммерческий проект последнего десятилетия, реализуемый российскими и германскими компаниями совместно с партнерами из других европейских стран.
"Москва рассматривает агрессивные попытки США сорвать завершение строительства СП-2 путем введения против его участников экстерриториальных санкций как вопиющее нарушение Вашингтоном международного права и грубейшее вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Россия подтверждает намерение довести проект до конца вопреки оказываемому американцами противодействию и рассчитывает, что правительство ФРГ продолжит придерживаться той же линии", - заявили в МИД РФ в преддверии предстоящих 11 августа переговоров министров иностранных дел Германии и России Хайко Мааса и Сергея Лаврова.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Вчера, 17:15
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Северный поток — 2Хайко МаасСергей ЛавровСШАБерлин (город)УкраинаВ мире
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