Фестиваль "Таврида-Арт" в Крыму пройдет в сентябре в двух форматах

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Фестиваль "Таврида-Арт" в Крыму в этом году пройдет в формате онлайн и офлайн с 2 по 6 сентября, сообщает пресс-служба крымского правительства.

"С 2 по 6 сентября в Республике Крым пройдет фестиваль "Таврида-Арт" в формате онлайн и офлайн", - говорится в сообщении.

Программа фестиваля состоит из четырех блоков: открытие фестиваля (телевизионный шоу-концерт "Таврида Вдохновляет"), фестиваль стримов и добрососедских концертов "Таврида рядом", запуск кастинг-платформы "Таврида-Арт", первый масштабный фестиваль креативных индустрий.

"Ключевой офлайн-площадкой фестиваля станет шоу-концерт "Таврида Вдохновляет". На протяжении нескольких дней территория арт-кластера превратится в фестиваль фестивалей", - говорится в сообщении.

Участников и гостей фестиваля ожидают флешмобы, арт-перформансы, шоу модных дизайнеров, костюмированные ночные шествия, театральные и цирковые представления, кинопоказы, выставки современного искусства, стендап-выступления, открытый чемпионат творческих компетенций "ArtMasters", специальные включения с фрегата "Херсонес", стритфуды и многое другое.

Участие в фестивале возможно в статусе "Участник" (регистрация на официальном сайте арт-кластера "Таврида" открыта по 18 августа) и "Гость" (по 21 августа).