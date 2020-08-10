https://ria.ru/20200810/1575580709.html
Фестиваль "Таврида-Арт" в Крыму пройдет в сентябре в двух форматах
Фестиваль "Таврида-Арт" в Крыму в этом году пройдет в формате онлайн и офлайн с 2 по 6 сентября, сообщает пресс-служба крымского правительства. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T13:46
2020-08-10T13:46
культура
фестиваль "таврида — арт"
новости культуры
республика крым
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республика крым
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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фестиваль "таврида — арт", новости культуры, республика крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Фестиваль "Таврида-Арт" в Крыму в этом году пройдет в формате онлайн и офлайн с 2 по 6 сентября, сообщает пресс-служба крымского правительства.
"С 2 по 6 сентября в Республике Крым пройдет фестиваль "Таврида-Арт" в формате онлайн и офлайн", - говорится в сообщении.
Программа фестиваля состоит из четырех блоков: открытие фестиваля (телевизионный шоу-концерт "Таврида Вдохновляет"), фестиваль стримов и добрососедских концертов "Таврида рядом", запуск кастинг-платформы "Таврида-Арт", первый масштабный фестиваль креативных индустрий.
"Ключевой офлайн-площадкой фестиваля станет шоу-концерт "Таврида Вдохновляет". На протяжении нескольких дней территория арт-кластера превратится в фестиваль фестивалей", - говорится в сообщении.
Участников и гостей фестиваля ожидают флешмобы, арт-перформансы, шоу модных дизайнеров, костюмированные ночные шествия, театральные и цирковые представления, кинопоказы, выставки современного искусства, стендап-выступления, открытый чемпионат творческих компетенций "ArtMasters", специальные включения с фрегата "Херсонес", стритфуды и многое другое.
Участие в фестивале возможно в статусе "Участник" (регистрация на официальном сайте арт-кластера "Таврида" открыта по 18 августа) и "Гость" (по 21 августа).
Фестиваль "Таврида-Арт" состоится во второй раз на площадке арт-кластера "Таврида" в районе бухты Капсель у Судака.