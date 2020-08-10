В Минске задержали стрингера, сотрудничавшую с Ruptly

"Девушка-стрингер, сотрудничавшая с нашим видеоагентством Ruptly, задержана в Минске. Сейчас она находится в изоляторе, связи с ней нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале RT.
Ранее во время съемок открытия избирательных участков были задержаны еще два стрингера Ruptly: "они не выходят на связь уже сутки; предположительно, их содержат в одном из РУВД Минска", отметил телеканал.
Главный редактор Daily Storm Алена Сивкова ранее сообщила РИА Новости о том, что журналистов издания Антона Старкова и Дмитрия Ласенко избили в Минске при задержании. Она также отметила, что вместе с ними пострадал Максим Солопов из "Медузы", которому "досталось гораздо больше". До этого главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко сообщил о задержании в Минске сотрудников вещателя. В разговоре с РИА Новости он также отметил, что журналисты вернулись в Москву с запретом на въезд в Белоруссию сроком на пять лет.