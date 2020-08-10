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В Минске задержали стрингера, сотрудничавшую с Ruptly
RT сообщил о задержании в Минске стрингера, сотрудничавшей с видеоагентством Ruptly, она в изоляторе, связи с ней нет. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T11:40
тихон дзядко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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тихон дзядко, москва, минск, белоруссия, медиа - общество

В Минске задержали стрингера, сотрудничавшую с Ruptly

11:40 10.08.2020
740
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. RT сообщил о задержании в Минске стрингера, сотрудничавшей с видеоагентством Ruptly, она в изоляторе, связи с ней нет.
"Девушка-стрингер, сотрудничавшая с нашим видеоагентством Ruptly, задержана в Минске. Сейчас она находится в изоляторе, связи с ней нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале RT.
Ранее во время съемок открытия избирательных участков были задержаны еще два стрингера Ruptly: "они не выходят на связь уже сутки; предположительно, их содержат в одном из РУВД Минска", отметил телеканал.
Сотрудники полиции у здания посольства Белорусии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии
Вчера, 19:03
В Минске задержали двух стрингеров, сотрудничавших с Ruptly
Главный редактор Daily Storm Алена Сивкова ранее сообщила РИА Новости о том, что журналистов издания Антона Старкова и Дмитрия Ласенко избили в Минске при задержании. Она также отметила, что вместе с ними пострадал Максим Солопов из "Медузы", которому "досталось гораздо больше". До этого главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко сообщил о задержании в Минске сотрудников вещателя. В разговоре с РИА Новости он также отметил, что журналисты вернулись в Москву с запретом на въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
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Тихон ДзядкоМоскваМинскБелоруссияМедиа - Общество
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