В штабе Тихановской готовятся к длительным протестам

Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Белоруссии Сергея Череченя и Светланы Тихановской на улице в Минске. Архивное фото

Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Белоруссии Сергея Череченя и Светланы Тихановской на улице в Минске

МИНСК, 10 авг — РИА Новости. В штабе Светланы Тихановской заявили, что готовы к продолжительным протестам и требуют мирной передачи власти.

При этом сама политик, как отмечается, пока не приняла решение, участвовать ли в уличных акциях.

Ранее команда Тихановской не признала итоги состоявшихся накануне выборов президента Белоруссии и заявила, что будет их обжаловать.

Центризбирком сообщил, что действующий глава государства Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%. Второй результат с большим отрывом у Тихановской — 9,9%. Следом идут Анна Конопацкая с 1,68%, Андрей Дмитриев с 1,04% и Сергей Черечень с 1,13%.

Обстановка в столице и других белорусских городах остается напряженной: недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, для разгона толпы силовики используют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.