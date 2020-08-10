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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575580254.html
В штабе Тихановской готовятся к длительным протестам
В штабе Светланы Тихановской заявили, что готовы к продолжительным протестам и требуют мирной передачи власти. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:17
президентские выборы в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575574489.html
Вы же за страну топите! Так не протестовать надо, а идти и работать. Бездельники на зарплатах и грантах - тунеядцы...
114
Кто бы сомневался. Они там с самого начала понимали что как ни старайся на выборах им не светит, поэтому изначально готовились именно к майдану, к силовому захвату власти.
110
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минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
минск, белоруссия, в мире

В штабе Тихановской готовятся к длительным протестам

11:36 10.08.2020 (обновлено: 12:17 10.08.2020)
12861
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкПредвыборные плакаты кандидатов в президенты Белоруссии Сергея Череченя и Светланы Тихановской на улице в Минске
Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Белоруссии Сергея Череченя и Светланы Тихановской на улице в Минске
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Белоруссии Сергея Череченя и Светланы Тихановской на улице в Минске. Архивное фото
МИНСК, 10 авг — РИА Новости. В штабе Светланы Тихановской заявили, что готовы к продолжительным протестам и требуют мирной передачи власти.
При этом сама политик, как отмечается, пока не приняла решение, участвовать ли в уличных акциях.
Ранее команда Тихановской не признала итоги состоявшихся накануне выборов президента Белоруссии и заявила, что будет их обжаловать.
Центризбирком сообщил, что действующий глава государства Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%. Второй результат с большим отрывом у Тихановской — 9,9%. Следом идут Анна Конопацкая с 1,68%, Андрей Дмитриев с 1,04% и Сергей Черечень с 1,13%.
Обстановка в столице и других белорусских городах остается напряженной: недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, для разгона толпы силовики используют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Президентские выборы в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Вы же за страну топите! Так не протестовать надо, а идти и работать. Бездельники на зарплатах и грантах - тунеядцы...
10 августа, 11:42
ВМВиталий Мальков
82010031
Кто бы сомневался. Они там с самого начала понимали что как ни старайся на выборах им не светит, поэтому изначально готовились именно к майдану, к силовому захвату власти.
10 августа, 11:54
СССергей Смирнов
78200030
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