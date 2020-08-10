https://ria.ru/20200810/1575580254.html
В штабе Тихановской готовятся к длительным протестам
В штабе Светланы Тихановской заявили, что готовы к продолжительным протестам и требуют мирной передачи власти. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T11:36
2020-08-10T12:17
президентские выборы в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575574489.html
Виталий Мальков
Вы же за страну топите! Так не протестовать надо, а идти и работать. Бездельники на зарплатах и грантах - тунеядцы...
114
Сергей Смирнов
Кто бы сомневался. Они там с самого начала понимали что как ни старайся на выборах им не светит, поэтому изначально готовились именно к майдану, к силовому захвату власти.
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минск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575490827_0:0:2731:1537_1400x0_80_0_0_c250ae7af8fd97cedfd7e7d5acb04e5e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 10 авг — РИА Новости. В штабе Светланы Тихановской заявили, что готовы к продолжительным протестам и требуют мирной передачи власти.
При этом сама политик, как отмечается, пока не приняла решение, участвовать ли в уличных акциях.
Ранее команда Тихановской не признала итоги состоявшихся накануне выборов президента Белоруссии и заявила, что будет их обжаловать.
Центризбирком сообщил, что действующий глава государства Александр Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов при явке 84,23%. Второй результат с большим отрывом у Тихановской — 9,9%. Следом идут Анна Конопацкая с 1,68%, Андрей Дмитриев с 1,04% и Сергей Черечень с 1,13%.
Обстановка в столице и других белорусских городах остается напряженной: недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, для разгона толпы силовики используют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>