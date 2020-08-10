Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 миллиона рублей

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Мировой судья Таганского района Google LLC на полтора миллиона рублей за выдачу в результатах поиска ресурсов, доступ к которым ограничен в России. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовалLLC на полтора миллиона рублей за выдачу в результатах поиска ресурсов, доступ к которым ограничен в России.

Компанию привлекли к ответственности за повторное нарушение, пояснили РИА Новости в суде. Решение уже вступило в законную силу, ответчик штраф еще не оплатил.

С 1 октября 2018 года в России приняли закон, обязывающий поисковики подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать выдачу от находящихся в нем сайтов. Google, не подключившийся к реестру, ранее уже несколько раз штрафовали — на 500 и 700 тысяч рублей — за недостаточную фильтрацию результатов поиска.