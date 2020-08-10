https://ria.ru/20200810/1575580192.html
Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 миллиона рублей
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Google LLC на полтора миллиона рублей за выдачу в результатах поиска ресурсов, доступ к которым ограничен в... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T11:34
2020-08-10T14:01
google
москва
технологии
происшествия
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https://ria.ru/20200729/1575076487.html
Baba Jaga
Плохо, что в рублях и цифра должна быть на три нуля больше. Давно уже пора с ними разбираться.
72
иеромонах Макарий
Полтора млн. - $20K. Тамошнему руководству не хватило бы на туалетную бумагу.
51
22
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
google, москва, технологии, происшествия
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Мировой судья Таганского района Москвы
оштрафовал Google
LLC на полтора миллиона рублей за выдачу в результатах поиска ресурсов, доступ к которым ограничен в России.
Компанию привлекли к ответственности за повторное нарушение, пояснили РИА Новости в суде. Решение уже вступило в законную силу, ответчик штраф еще не оплатил.
С 1 октября 2018 года в России приняли закон, обязывающий поисковики подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать выдачу от находящихся в нем сайтов. Google, не подключившийся к реестру, ранее уже несколько раз штрафовали — на 500 и 700 тысяч рублей — за недостаточную фильтрацию результатов поиска.
В ноябре прошлого года глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что Google повысил фильтрацию запрещенных данных до 80%, но, если цифра не начнет приближаться к 100%, ведомство будет вынуждено вновь прибегнуть к штрафам.