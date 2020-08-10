Мужчина ударил полицейского ледорубом в лицо в московском храме

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В одном из московских храмов пьяный мужчина, вооруженный ледорубом, напал на полицейского, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 8 августа. Неизвестный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался разрубить электрический кабель в храме Казанской иконы Божией Матери на Калужской площади.

Прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов хотели задержать его, однако мужчина вел себя неадекватно, отказывался подчиняться требованиям и ударил одного из них ледорубом, ранив в верхнюю губу.