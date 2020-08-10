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Религия и мировоззрение
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Мужчина ударил полицейского ледорубом в лицо в московском храме
В одном из московских храмов пьяный мужчина, вооруженный ледорубом, напал на полицейского, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:29
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Мужчина ударил полицейского ледорубом в лицо в московском храме

11:33 10.08.2020 (обновлено: 12:29 10.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В одном из московских храмов пьяный мужчина, вооруженный ледорубом, напал на полицейского, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 8 августа. Неизвестный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался разрубить электрический кабель в храме Казанской иконы Божией Матери на Калужской площади.
В аэропорту Екатеринбурга мужчина напал на сотрудника полиции. Кадры СК
30 июля, 12:12
В Екатеринбурге пьяный мужчина ударил полицейского в аэропорту
Прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов хотели задержать его, однако мужчина вел себя неадекватно, отказывался подчиняться требованиям и ударил одного из них ледорубом, ранив в верхнюю губу.
Злоумышленника в итоге задержали и доставили в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия против представителя власти".
Полиция
5 августа, 10:59
Житель Солнечногорска выстрелил в полицейского, пришедшего с обыском
26137516520
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