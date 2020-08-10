Рогозин объяснил, почему многие не верят в высадку американцев на Луну

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Многие люди не верят в высадку американцев на Луну из-за того, что Дмитрий Рогозин. Многие люди не верят в высадку американцев на Луну из-за того, что США утратили технические компетенции в этой области, заявил гендиректор " Роскосмоса

Так, согласно июльскому опросу ВЦИОМа, каждый второй россиянин (49 процентов) считает высадку фальсификацией, а два года назад таких людей было еще больше — 57 процентов.

"Откуда такое неверие возникает? Я думаю, что оно возникает из-за того, что очень сложно себе представить сейчас, почему Соединенные Штаты создают и до сих пор еще не создали и не испытали ракету сверхтяжелого класса SLS, до сих пор не могут создать корабль Orion", — сказал Рогозин в эфире телеканала " Мир-24 ".

Из-за этого, считает он, многие задаются вопросом, почему в 1960-1970-х американцы шесть раз побывали на Луне, а сейчас, на "супервысоком технологическом уровне", не могут это повторить.