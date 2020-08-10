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Рогозин объяснил, почему многие не верят в высадку американцев на Луну
Многие люди не верят в высадку американцев на Луну из-за того, что США утратили технические компетенции в этой области, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T11:50
космос - риа наука
вциом
роскосмос
дмитрий рогозин
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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космос - риа наука, вциом, роскосмос, дмитрий рогозин, сша

Рогозин объяснил, почему многие не верят в высадку американцев на Луну

11:31 10.08.2020 (обновлено: 11:50 10.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЛуна
Луна
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Луна. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Многие люди не верят в высадку американцев на Луну из-за того, что США утратили технические компетенции в этой области, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Так, согласно июльскому опросу ВЦИОМа, каждый второй россиянин (49 процентов) считает высадку фальсификацией, а два года назад таких людей было еще больше — 57 процентов.
"Откуда такое неверие возникает? Я думаю, что оно возникает из-за того, что очень сложно себе представить сейчас, почему Соединенные Штаты создают и до сих пор еще не создали и не испытали ракету сверхтяжелого класса SLS, до сих пор не могут создать корабль Orion", — сказал Рогозин в эфире телеканала "Мир-24".
Из-за этого, считает он, многие задаются вопросом, почему в 1960-1970-х американцы шесть раз побывали на Луне, а сейчас, на "супервысоком технологическом уровне", не могут это повторить.
"У меня есть ответ на этот вопрос: я хочу сказать, что и у нас утеряны очень многие компетенции, не только у американцев", — заключил глава "Роскосмоса".
Алексей Леонов - летчик-космонавт СССР
13 октября 2019, 09:21РИА Наука
Участник высадки на Луну рассказал о встрече с Алексеем Леоновым
855182357
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Космос - РИА НаукаВЦИОМРоскосмосДмитрий РогозинСША
Популярные комментарии
Нельзя взять и забыть как производить ракетные двигатели и закупать их 30 лет в России...
10 августа, 12:18
ppet.g6
2510006
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