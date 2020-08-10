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"Медуза" не может найти избитого при задержании в Минске корреспондента
"Медуза" с часу ночи не может связаться со своим корреспондентом Максимом Солоповым, журналисты Daily Storm лично подтвердили редакции информацию о том, что он... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T11:30
светлана тихановская
дмитрий солопов
тихон дзядко
белоруссия
медиа - общество
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353
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светлана тихановская, дмитрий солопов, тихон дзядко, белоруссия, медиа - общество

"Медуза" не может найти избитого при задержании в Минске корреспондента

11:30 10.08.2020
1062
© РИА НовостиСайт интернет-издания Meduza
Сайт интернет-издания Meduza
© РИА Новости
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "Медуза" с часу ночи не может связаться со своим корреспондентом Максимом Солоповым, журналисты Daily Storm лично подтвердили редакции информацию о том, что он был избит при задержании в Минске, рассказала РИА Новости генеральный директор издания Галина Тимченко.
Ранее главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сообщила РИА Новости о том, что журналистов издания Антона Старкова и Дмитрия Ласенко избили в Минске при задержании. Она также отметила, что вместе с ними пострадал также Максим Солопов из "Медузы", которому "досталось гораздо больше".
"Мы не можем его найти", - сказала Тимченко, указав, что с часу ночи он не выходит на связь.
Подтверждение информации об избиении Солопова, по словам Тимченко, "Медуза" получила лично от журналистов Daily Storm, "а не через телеграм в том числе".
Ранее главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко сообщил о задержании в Минске сотрудников вещателя. В разговоре с РИА Новости он также отметил, что журналисты вернулись в Москву с запретом на въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 16:56Президентские выборы в Белоруссии
Захарова назвала причину задержания журналистов "Дождя" в Белоруссии
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных. В настоящее время ситуация в городе спокойная.
По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Ранее пресс-секретарь российской дипмиссии в Белоруссии Алексей Маскалев сообщил, что посольство РФ на данный момент не получало официальных уведомлений от белорусской стороны о наличии граждан РФ среди задержанных во время несанкционированных акций протеста в республике. Он добавил, что российские дипломаты занимаются уточнением данной информации, выяснением всех обстоятельств.
Офис телеканала Дождь в Москве
10:16
Задержанным журналистам "Дождя" запретили въезд в Белоруссию на пять лет
16152001
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Светлана ТихановскаяДмитрий СолоповТихон ДзядкоБелоруссияМедиа - Общество
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