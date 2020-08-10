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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575579797.html
"Ни опыта, ни знаний". Зюганов раскритиковал белоруссккую оппозицию
Белорусский народ надо поблагодарить за его волю и благоразумие на президентских выборах, поскольку любая дестабилизация в этой стране кинется и в Россию,... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T11:38
президентские выборы в белоруссии
александр лукашенко
геннадий зюганов
минск
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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александр лукашенко, геннадий зюганов, минск, белоруссия

"Ни опыта, ни знаний". Зюганов раскритиковал белоруссккую оппозицию

11:27 10.08.2020 (обновлено: 11:38 10.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов
 Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Белорусский народ надо поблагодарить за его волю и благоразумие на президентских выборах, поскольку любая дестабилизация в этой стране кинется и в Россию, заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Прежде всего хочу поздравить братский белорусский народ и Лукашенко с успешным проведением выборов. Надо иметь в виду, что эти выборы проходили в условиях, когда бушует мировой экономический кризис, ещё не улеглась пандемия коронавируса... К сожалению, некоторые недальновидные люди потакали своре организаторов провокаций и дестабилизации. Любая дестабилизация Белоруссии непременно кинется в Россию, поэтому надо поблагодарить белорусский народ за то, что он проявил волю и благоразумие", - сказал политик РИА Новости.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также раскритиковал белорусскую оппозицию: у них нет ни опыта, ни знаний, ничего не предлагают, кроме попыток организовать провокации.
"Что касается оппозиции, я послушал их программы: ничего за душой нет, ни опыта, ни знаний, ничего не предлагают, кроме вредного отрицания и попытки организовать провокации", - сказал политик РИА Новости.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал решение белорусский властей выдворить журналистов телеканала "Дождь" за работу на выборах без аккредитации, хотя эти действия Минска раскритиковал Союз журналистов России, напомнивший о недопустимости репрессий против репортеров.
Ранее главред "Дождя" Тихон Дзядко рассказал о задержании в Белоруссии сотрудников телеканала. В Telegram-канале "Дождя" появилась информация о задержании двух корреспондентов и оператора, как утверждается, "люди в штатском и в масках положили их на асфальт и увели в неизвестном направлении". Также представитель штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико Мария Колесникова рассказала "Дождю", что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице. В квартире, которую журналисты снимали в Минске, прошел обыск. В понедельник утром журналисты вернулись в Москву, им запрещен въезд в Белоруссию сроком на пять лет, сообщил Дзядко.
"Туда (в Белоруссию) приехали журналисты "Дождя", не аккредитовались, сами затеяли своего рода провокации. Правильно их выставили оттуда", - заявил РИА Новости Зюганов.
Ранее Союз журналистов России потребовал от Минска объяснить причины задержания журналистов "Дождя" и назвать их местонахождение. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что местонахождение задержанных журналистов установлено, посольство России в Белоруссии подключилось к разрешению ситуации, журналистам оказывают консульскую помощь. Захарова отметила, что журналистов задержали из-за отсутствия аккредитации. Как сообщал ранее Дзядко, "Дождь" 15 июня запрашивал аккредитацию на работу в Белоруссии, но не получил ответ.
Офис телеканала Дождь в Москве
Вчера, 16:33Президентские выборы в Белоруссии
Задержанные в Белоруссии журналисты "Дождя" работали без аккредитации
Позже СЖР напомнил о недопустимости репрессий против журналистов и сообщил, что активную помощь в возвращении задержанных сотрудников "Дождя" оказало посольство РФ в Белоруссии.
Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, нескольких человек доставили в больницу.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей.
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
10:10Президентские выборы в Белоруссии
Правозащитники заявили о задержании 213 человек при протестах в Минске
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Президентские выборы в БелоруссииАлександр ЛукашенкоГеннадий ЗюгановМинскБелоруссия
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