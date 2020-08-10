"Ни опыта, ни знаний". Зюганов раскритиковал белоруссккую оппозицию

"Прежде всего хочу поздравить братский белорусский народ и Лукашенко с успешным проведением выборов. Надо иметь в виду, что эти выборы проходили в условиях, когда бушует мировой экономический кризис, ещё не улеглась пандемия коронавируса... К сожалению, некоторые недальновидные люди потакали своре организаторов провокаций и дестабилизации. Любая дестабилизация Белоруссии непременно кинется в Россию, поэтому надо поблагодарить белорусский народ за то, что он проявил волю и благоразумие", - сказал политик РИА Новости.