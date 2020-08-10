Тюменская область организовала 20 экспортных мероприятий онлайн

ТЮМЕНЬ, 10 авг - РИА Новости. Правительство . Правительство Тюменской области с начала 2020 года организовало более 20 внешнеэкономических мероприятий, переведя в условиях пандемии встречи, форумы, В2В-переговоры с иностранными партнерами в режим онлайн в условиях пандемии в онлайн режим, сообщает пресс-служба облправительства.

Сотрудничество с зарубежными государствами продолжает развиваться в рамках национального проекта РФ "Международная кооперация и экспорт".

Так, в мае, в режиме онлайн состоялись Тюменско-азербайджанский бизнес-форум, а также обсуждение с профильным комитетом Российско-Германской внешнеторговой палаты ситуации на рынке зерна, муки и хлеба РФ с презентацией АПК региона.

В июне инвестиционно-промышленный и экспортный потенциал Тюменской области был представлен посольству Словакии в России, состоялась виртуальная торговая миссия представителей Тюменской, Свердловской, Челябинской областей и штата Техас, в которой приняли участие порядка 70 американских компаний. Кроме того, прошло онлайн-заседание рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Белоруссией и Тюменской областью.