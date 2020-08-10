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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20200810/1575579665.html
Тюменская область организовала 20 экспортных мероприятий онлайн
Правительство Тюменской области с начала 2020 года организовало более 20 внешнеэкономических мероприятий, переведя в условиях пандемии встречи, форумы,... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T11:24
тюменская область
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
экономика

Тюменская область организовала 20 экспортных мероприятий онлайн

11:24 10.08.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРабота за компьютером
Работа за компьютером
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ТЮМЕНЬ, 10 авг - РИА Новости. Правительство Тюменской области с начала 2020 года организовало более 20 внешнеэкономических мероприятий, переведя в условиях пандемии встречи, форумы, В2В-переговоры с иностранными партнерами в режим онлайн в условиях пандемии в онлайн режим, сообщает пресс-служба облправительства.
Сотрудничество с зарубежными государствами продолжает развиваться в рамках национального проекта РФ "Международная кооперация и экспорт".
Так, в мае, в режиме онлайн состоялись Тюменско-азербайджанский бизнес-форум, а также обсуждение с профильным комитетом Российско-Германской внешнеторговой палаты ситуации на рынке зерна, муки и хлеба РФ с презентацией АПК региона.
В июне инвестиционно-промышленный и экспортный потенциал Тюменской области был представлен посольству Словакии в России, состоялась виртуальная торговая миссия представителей Тюменской, Свердловской, Челябинской областей и штата Техас, в которой приняли участие порядка 70 американских компаний. Кроме того, прошло онлайн-заседание рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Белоруссией и Тюменской областью.
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22 июля, 17:25Тюменская область
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Через торгпредства России за рубежом организованы встречи тюменских бизнесменов с представителями Китая, Малайзии, Южной Кореи, Индонезии, Финляндии.
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Тюменская областьЭкономика
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