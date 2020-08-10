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Китай ввел санкции против ряда американских официальных лиц
Китай вводит санкции против 11 американских официальных лиц, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T14:31
чжао лицзянь
кэрри лэм
марко рубио
министерство финансов сша
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гонконг
китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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чжао лицзянь, кэрри лэм, марко рубио, министерство финансов сша, мид кнр, гонконг, китай, сша, в мире

Китай ввел санкции против ряда американских официальных лиц

11:20 10.08.2020 (обновлено: 14:31 10.08.2020)
4263
© Fotolia / Savvapanf PhotoПекин
Пекин
© Fotolia / Savvapanf Photo
Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 10 авг — РИА Новости. Китай вводит санкции против 11 американских официальных лиц, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
В черный список, в частности, попали сенаторы Марко Рубио и Тед Круз.
Это стало ответом Пекина на американские санкции по Гонконгу. НА прошлой неделе Минфин США включил в санкционный список 11 высокопоставленных чиновников материкового Китая и Гонконга. Среди них — глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, шеф полиции Крис Тан, министр безопасности Джон Ли, министр юстиции Тереза Чэн, директор офиса по делам Гонконга и Макао при Госсовете КНР Ся Баолун, глава канцелярии Центрального правительства КНР в Гонконге Ло Хуэйнин.
Поводом для санкций Вашингтон назвал то, что эти люди "подрывали автономию и ограничивали свободу выражения и собраний граждан Гонконга". В частности, в документе Минфина упоминается закон о защите национальной безопасности Гонконга.
Вид на Гонконг
8 августа, 08:22
Власти Гонконга назвали санкции США подлыми и бесстыдными
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Чжао ЛицзяньКэрри ЛэмМарко РубиоМинистерство финансов СШАМИД КНРГонконгКитайСШАВ мире
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