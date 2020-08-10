Китай ввел санкции против ряда американских официальных лиц

ПЕКИН, 10 авг — РИА Новости. Китай вводит санкции против 11 американских официальных лиц, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
В черный список, в частности, попали сенаторы Марко Рубио и Тед Круз.
Это стало ответом Пекина на американские санкции по Гонконгу. НА прошлой неделе Минфин США включил в санкционный список 11 высокопоставленных чиновников материкового Китая и Гонконга. Среди них — глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, шеф полиции Крис Тан, министр безопасности Джон Ли, министр юстиции Тереза Чэн, директор офиса по делам Гонконга и Макао при Госсовете КНР Ся Баолун, глава канцелярии Центрального правительства КНР в Гонконге Ло Хуэйнин.
Поводом для санкций Вашингтон назвал то, что эти люди "подрывали автономию и ограничивали свободу выражения и собраний граждан Гонконга". В частности, в документе Минфина упоминается закон о защите национальной безопасности Гонконга.
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