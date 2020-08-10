Подкаст "Страхи/Ошибки". Любовный треугольник: есть ли выход?
Любовь на троих не делает никого по-настоящему счастливым. Любовница рассчитывает, что на ней женятся, жена ― что оставят в покое, а муж годами выбирает, с кем остаться. Есть ли в этой ситуации победители и побеждённые? В каком случае муж уйдёт к любовнице? Как вернуть и когда простить?
Подкаст «Страхи/Ошибки». Любовный треугольник: есть ли выход?
Любовь на троих не делает никого по-настоящему счастливым. Любовница рассчитывает, что на ней женятся, жена – что оставят в покое, а муж годами выбирает, с кем остаться. Есть ли в этой ситуации победители и побеждённые? В каком случае муж уйдёт к любовнице? Как вернуть и когда простить?
Подкаст «Страхи/Ошибки». Любовный треугольник: есть ли выход?
12:00
Любовь на троих не делает никого по-настоящему счастливым. Любовница рассчитывает, что на ней женятся, жена ― что оставят в покое, а муж годами выбирает, с кем остаться. Есть ли в этой ситуации победители и побеждённые? В каком случае муж уйдёт к любовнице? Как вернуть и когда простить?
Любовный треугольник "муж-жена-любовница" ― самая распространённая схема и в некоторой степени даже социально одобряемая (например, когда говорят "пусть погуляет, всё равно вернётся" или "терпи и сохрани семью"). Другие виды треугольников встречаются реже.
По каким признакам понять, что ваша семейная пара превращается в любовный треугольник? Чем он отличается от мимолётной интрижки на стороне? Кому в треугольнике больнее всех? Кто несёт ответственность за принятие решений? Как распутать клубок из отношений?
Вместе с семейным психологом, популяризатором доказательной психологии Павлом Зыгмантовичем и клиническим психологом Дарьей Бондаренко разбираемся, как сломать любовный треугольник и спасти семью.
1:10 Кому в этих отношениях сложнее всего
5:30 Кто чаще в паре заводит роман на стороне
8:00 Что такое любовный треугольник и чем он отличается от измены
12:20 Как понять, что отношения партнёра на стороне ― серьёзные
16:40 Как вернуть партнёра в семью
21:50 Почему не стоит звонить любовнице и пытаться с ней "поговорить"
23:00 Как жене попытаться перетянуть внимание на себя от любовницы
24:20 Отношения после: доверие навсегда утрачено?
26:00 Как простить и возможно ли это
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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