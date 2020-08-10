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В Израиле создают медицинскую маску из золота с бриллиантами
Израильские ювелиры работают над созданием самой дорогой в мире медицинской маски из белого золота, инкрустированной чёрными и белыми бриллиантами, стоимость... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T11:12
2020-08-10T11:12
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 авг - РИА Новости.
Израильские ювелиры работают над созданием самой дорогой в мире медицинской маски из белого золота, инкрустированной чёрными и белыми бриллиантами, стоимость которой должна составить порядка 1,5 миллиона долларов, сообщает в понедельник издание Haaretz
.
"Маска из 18-каратного белого золота будет украшена 3600 белыми и чёрными бриллиантами и по желанию заказчика будет оснащена фильтрами высшего качества N99", - сообщил изданию дизайнер и владелец ювелирной фирмы Исаак Леви.
Заказ на создание такой маски поступил израильским ювелирам от китайского бизнесмена, проживающего в США
. Заказчик выдвинул исполнителям два условия: маска должна быть готова к концу года и должна стать самым дорогим подобным изделием в мире. Последнее условие, по словам Исаака Леви, было "легче всего выполнить".
Исаак Леви продемонстрировал журналистам уже готовые части маски, усыпанные драгоценными камнями. В одной из пластин есть отверстие для фильтра. Бриллианты, которыми будет инкрустирована золотая маска, вряд ли сделают ее удобной для ношения, однако несомненно помогут привлечь внимание к ее владельцу. По оценке ювелира, изделие будет весить примерно 270 граммов - это почти в 100 раз больше обычной медицинской маски.
Такая маска может быть вызовом в эпоху экономического кризиса, когда сотни миллионов человек потеряли доходы, признает Исаак Леви, однако этот заказ позволил предприятию выжить в тяжелый период. "Я рад, что эта маска дала нам достаточно работы, так что наши сотрудники смогли сохранить свои рабочие места в такие трудные времена", - сказал ювелир.