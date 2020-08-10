Модернизированный вертолет "Аллигатор" совершил первый полет

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Модернизированный разведывательно-ударный вертолет Модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М совершил первый полет, сообщает в понедельник Минпромторг России.

"В ААК "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина холдинга "Вертолеты России" (входит в " Ростех ") состоялся первый полет опытного образца новейшего модернизированного вертолета Ка-52. На данной машине будут применены все лучшие технические решения, ранее проверенные на вертолетах, выпускаемых как в рамках гособоронзаказа, так и на экспорт", - говорится в релизе.

На вертолете установлена модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки. Модернизированный Ка-52 также получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью.

Лопасти несущего винта оснащены более мощным нагревательным элементом, что позволит эксплуатировать вертолет во всем диапазоне температур, включая арктические условия. Вертолет оснащен колесами шасси с более высокой несущей способностью и износостойкостью, а также светотехническим оборудованием на базе светодиодов.

На модернизированном "Аллигаторе" применен и новый интерьер кабины пилотов, который обеспечит выполнение современных эргономических требований, в том числе при пилотировании в темное время суток в очках ночного видения.

К опытно-конструкторским работам по модернизации вертолета "Вертолеты России" приступили в прошлом году по поручению министра обороны Сергея Шойгу, заявил гендиректор холдинга Андрей Богинский.

По его словам, вертолет модернизирован с учетом опыта боевого применения, что позволило создать "новую машину, отличающуюся повышенными характеристиками и расширенными возможности боевого применения".

"Ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего вертолета – Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей", - цитирует Богинского пресс-служба.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, масштабная реконструкция и техническое перевооружение производства позволили значительно расширить технологические возможности "Прогресса" и приступить к выпуску "более совершенной и надежной боевой техники".