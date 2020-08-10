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Новое оружие России
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Модернизированный вертолет "Аллигатор" совершил первый полет
Модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М совершил первый полет, сообщает в понедельник Минпромторг России. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T11:24
новое оружие россии
ка-52 "аллигатор"
боевой вертолет ка-52 "аллигатор"
безопасность
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2020
РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ка-52 "аллигатор", боевой вертолет ка-52 "аллигатор", безопасность

Модернизированный вертолет "Аллигатор" совершил первый полет

11:08 10.08.2020 (обновлено: 11:24 10.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Ударный вертолет Ка-52 Аллигатор
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М совершил первый полет, сообщает в понедельник Минпромторг России.
"В ААК "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") состоялся первый полет опытного образца новейшего модернизированного вертолета Ка-52. На данной машине будут применены все лучшие технические решения, ранее проверенные на вертолетах, выпускаемых как в рамках гособоронзаказа, так и на экспорт", - говорится в релизе.
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На вертолете установлена модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки. Модернизированный Ка-52 также получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью.
Лопасти несущего винта оснащены более мощным нагревательным элементом, что позволит эксплуатировать вертолет во всем диапазоне температур, включая арктические условия. Вертолет оснащен колесами шасси с более высокой несущей способностью и износостойкостью, а также светотехническим оборудованием на базе светодиодов.
На модернизированном "Аллигаторе" применен и новый интерьер кабины пилотов, который обеспечит выполнение современных эргономических требований, в том числе при пилотировании в темное время суток в очках ночного видения.
К опытно-конструкторским работам по модернизации вертолета "Вертолеты России" приступили в прошлом году по поручению министра обороны Сергея Шойгу, заявил гендиректор холдинга Андрей Богинский.
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По его словам, вертолет модернизирован с учетом опыта боевого применения, что позволило создать "новую машину, отличающуюся повышенными характеристиками и расширенными возможности боевого применения".
"Ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего вертолета – Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей", - цитирует Богинского пресс-служба.
По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, масштабная реконструкция и техническое перевооружение производства позволили значительно расширить технологические возможности "Прогресса" и приступить к выпуску "более совершенной и надежной боевой техники".
"На предприятии созданы новые производственные мощности, ликвидированы "узкие места", произведена замена изношенного оборудования, расширена номенклатура и снижена трудоемкость изготовления изделий. Благодаря повышению эффективности производства, производительности труда и качества выпускаемой продукции на сегодняшний день предприятие вышло на новый уровень", - резюмировал Мантуров.
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Новое оружие РоссииКа-52 "Аллигатор"Боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор"Безопасность
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