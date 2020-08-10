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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575578784.html
Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента
Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T11:08
президентские выборы в белоруссии
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
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Сами от себя беларусов отталкивают а потом будут удивляться как так братья обиделись!Да потому что если так будет продолжаться то дружить будут только вова и саша
62
Удивительный все таки президент в РФ, какая колосальная выдержка и самообладание в отношении своих коллег. Сколько Лукашенко всякого разного наговорил, с подачи бандеровского СБУ Украины жестко здержал граждан России и предьявил им надуманные обвинения, обещает выдать их Украине, а Путин ни одного жесткого высказывания в адрес Лукашенко себе не позволил. Мало того, ВВП сам ему позвонил, представил обьяснения на 5 листах, а Лука... вместо того, чтобы пойти навстречу, повел себя по хамски и неуважительно к мнению Путина. После всего этого, не дожидаясь окончательных данных о результатах выборов в Белоруссии он поздравляет Лукашенко. Великий политик президент России, с огромной выдержкой и самоконтролем.
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575163517_0:197:3072:1925_1400x0_80_0_0_48a433169fc676e86415e551ce34fb90.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
александр лукашенко, владимир путин, белоруссия

Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента

11:06 10.08.2020 (обновлено: 11:08 10.08.2020)
14592
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что российский лидер направил Лукашенко соответствующую поздравительную телеграмму.
"Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси", – подчеркивается в телеграмме.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно предварительным итогам, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
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Президентские выборы в БелоруссииАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссия
Популярные комментарии
Сами от себя беларусов отталкивают а потом будут удивляться как так братья обиделись!Да потому что если так будет продолжаться то дружить будут только вова и саша
10 августа, 11:24
Сергей Павлов
25300133
Удивительный все таки президент в РФ, какая колосальная выдержка и самообладание в отношении своих коллег. Сколько Лукашенко всякого разного наговорил, с подачи бандеровского СБУ Украины жестко здержал граждан России и предьявил им надуманные обвинения, обещает выдать их Украине, а Путин ни одного жесткого высказывания в адрес Лукашенко себе не позволил. Мало того, ВВП сам ему позвонил, представил обьяснения на 5 листах, а Лука... вместо того, чтобы пойти навстречу, повел себя по хамски и неуважительно к мнению Путина. После всего этого, не дожидаясь окончательных данных о результатах выборов в Белоруссии он поздравляет Лукашенко. Великий политик президент России, с огромной выдержкой и самоконтролем.
10 августа, 11:31
РФРуслан Фаткуллин
43311110
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