https://ria.ru/20200810/1575578784.html
Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента
Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T11:06
2020-08-10T11:08
президентские выборы в белоруссии
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200810/1575577464.html
Сергей Павлов
Сами от себя беларусов отталкивают а потом будут удивляться как так братья обиделись!Да потому что если так будет продолжаться то дружить будут только вова и саша
62
Руслан Фаткуллин
Удивительный все таки президент в РФ, какая колосальная выдержка и самообладание в отношении своих коллег. Сколько Лукашенко всякого разного наговорил, с подачи бандеровского СБУ Украины жестко здержал граждан России и предьявил им надуманные обвинения, обещает выдать их Украине, а Путин ни одного жесткого высказывания в адрес Лукашенко себе не позволил. Мало того, ВВП сам ему позвонил, представил обьяснения на 5 листах, а Лука... вместо того, чтобы пойти навстречу, повел себя по хамски и неуважительно к мнению Путина. После всего этого, не дожидаясь окончательных данных о результатах выборов в Белоруссии он поздравляет Лукашенко. Великий политик президент России, с огромной выдержкой и самоконтролем.
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61
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, владимир путин, белоруссия